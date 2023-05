Nuevo lío en el Toulouse francés: "Las mujeres no hablan así a los hombres en mi casa"

Zakaria Aboukhlal fue apartado del Toulouse después de decir en una celebración lo siguiente: "Las mujeres no hablan así a los hombres en mi casa". Así lo afirma RMC Sport. El medio francés informa que el marroquí discutió durante las celebraciones por este tema. El atacante del Toulouse dijo que "en mi casa las mujeres no hablan así a los hombres".

Además, días antes rechazó llevar una camiseta con el arcoíris que defendía la lucha contra la homofobia. Sin embargo, no fue el único. Moussa Diarra, Said Hamulic, Farez Chaibi y Logan Costa también se unieron a la causa.

"El club sabía estos hechos, pero no actuó hasta que salió a la luz la noticia. Abrieron una investigación interna para esclarecer los hechos, por lo que no se ejercitarán con el resto de sus compañeros hasta que no se haya un resultado final", informa la prensa local.

El club afirma que no hará más comentarios al respecto y que la investigación interna se ha puesto en marcha. Hay que recordar que el pasado año, Idrissa Gueye, jugador del PSG, también rechazó jugar con la camiseta con los colores LGTBI+ por motivos personales. El Comité de Ética de la Federación Francesa de Fútbol le llamó para dar explicaciones, pero no pueden sancionar a futbolistas por una razón así.