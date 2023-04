La tremenda frase de Djokovic sobre Carlos Alcaraz

Novak Djokovic comenzó sin muchos problemas en Montecarlo, pese a que el ruso Ivan Gakhov, 198 del mundo, le hizo sudar en el primer set. Después, el serbió no dudó en el segundo. Por el puesto en el ránking de su rival, el primer partido oficial del serbio sobre tierra batida en el 2023 parecía destinado a ser un trámite. Sin embargo el desparpajo de un Gakhov más rodado, tras superar la previa y ya en el cuadro al estadounidense Mackenzie McDonald, pareció pillarle por sorpresa. Le costó rehacerse. Eso sí cuando lo hizo, no dio opción. "Por supuesto que hay mucho tramo para que yo mejore mi juego. El nivel de mi juego no es muy alto en estos momentos, pero como dije soy un jugador que necesita más tiempo, más partidos o semanas para adaptarme en arcilla y tener realmente las buenas sensaciones y el buen ritmo que necesito en esa superficie", aseguró Djokovic tras el encuentro. “La tierra batida para mí es la superficie más desafiante para adaptarte, de entrar en ritmo. A lo largo de mi carrera necesité dos semanas de torneos para realmente comenzar a jugar de la manera en que quería jugar. Ese es el caso nuevamente este año, a pesar de que entrené durante tres semanas y me sentí bien entrenando, es diferente cuando juegas un partido", continuaba.

El mensaje de Djokovic a Alcaraz

Sin Rafa Nadal ni Carlos Alcaraz, Djokovic es el gran favorito del torneo: "He entrenado más en tierra, lo que cual es positivo si piensas en esta gira. No he tenido mucho éxito en las últimas dos temporadas en Montecarlo. No he hecho gran tenis aquí, así que espero que este año pueda empezar mejor la gira de tierra que en los años anteriores", dijo antes de empezar la competición.

Sabe que su pelea por el número uno es con Carlos Alcaraz, de quien dijo: "Es increíble para nuestro deporte tener un campeón así". En una entrevista en la ATP habló de la nueva generación. "Es refrescante que Carlos Alcaraz junto a Sinner tengan otra rivalidad que apasiona a la gente. Estos dos muchachos y Holger Rune serán los líderes". Y acabó con lo que puede ser una profecía: "Este puede ser el próximo 'Big Three'".

