El polémico vídeo de Piqué e Ibai Llanos partiéndose de risa con la crisis económica del Barcelona

Gerard Piqué e Ibai Llanos siguen con sus negocios en Twitch. Estos días están con la velada que cada año prepara Ibai Llanos y continúan con la Kings League. Ahora va a comenzar la Queens League, pero con la competición masculina están empezando a tener problemas porque los jugadores se quejan de que no les han subido los 75 euros que les pagan por partido disputado, pese a que el ex futboista presume de la progresión de la competición.

Para bien o para mal, Gerard Piqué siempre está en el ojo del huracán, por lo que dice, por lo que hace con Ibai Llanos o por su pelea con Shakira. Es una estrella, que dice lo que piensa, que tiene muy claro lo que quier, cómo lo quiere y al que no le importan en absoluto las críticas que pueda recibir por hablar.

Se supone que uno de sus objetivos de futuro es ser presidente del Barcelona o por lo menos eso decía cuando era futbolista, aunque ahora no parece ser un asunto que tenga especialmente presenta. Su tiempo lo ocupan otras cosas y Joan Laporta, como presidente del Barcelona, parece decidido a acabar su mandato, aunque el club parezca dar demasiados tumbos . Además, del caso Negreira, del que todavía no ha dado ninguna explicación razonable, más allá del victimismo. Y con los problemas económicos acuciando al club.

Las risas de Piqué que molestarán al Barcelona

Precisamente de eso ha hablado Piqué en una conversación en streaming con Ibai Llanos y lo ha hecho en un tono que no va a gustar a los aficionados del Barcelona.

En ella, Gerard Piqué le reconoce a Ibai Llanos que no tiene ningún problema con el Barcelona ni el club azulgrana le debe dinero: "Me fui y renuncié", dice el ex futbolista. Entonces, Ibai Llanos le pregunta si no hay alguna posibilidad de que le devuelvan algo. "¿Eso no se puede volver a pedir?"

"Ve tú a pedirlo", le dice Gerard Piqué, sin ni siquiera disimular la carcajada natural que le sale de dentro. Ambos se parten de risa por lo que ha dicho Piqué. Ibai Llanos insiste: "¿Si lo pides, no te lo dan?".

Al que Gerard Piqué contesta: "Yo creo que te lo dan en billetes de Monopoly".

"Te dan la calle Bermúdez del Monopoly", termina Ibai Llanos.