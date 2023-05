La preocupación de Federer por Rafa Nadal: "Sería muy duro..."

La inactividad de Rafael Nadal (no compite desde enero pasado por una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda) también preocupa a Roger Federer. "Sería muy duro para el tenis que Rafa no estuviera allí en París. Aún espero que vaya. Vi que renunció a Roma, así que le deseo lo mejor. Djokovic tampoco ha jugado mucho así que espero que también llegue fuerte a París, al igual que el resto de los jóvenes que jugarán. Seguiré Roland Garros, eso es seguro", afirmó Roger.

Toni Nadal también habló sobre este tema: "Rafa no va a llegar con una buena preparación (a Roland Garros), no nos tenemos que engañar, porque evidentemente, desde el 18 de enero que no juega partidos". Los próximos días serán fundamentales para que Nadal pueda tomar una decisión firme. El tenista no disputa un partido oficial desde el 18 de enero, cuando se lesionó y perdió en la segunda ronda del Australian Open frente al estadounidense Mackenzie McDonald.

Una de las anécdotas de estos días radica en que Carlos Alcaraz dejó las botellas en el suelo, justo bajo su banquillo. Este gesto dice mucho y es que acabó desatando la locura en redes sociales por su parecido con el ritual de Rafa Nadal. "¡No puedo creer lo que vi! Alcaraz acomodando las botellas..." o "¿Alcaraz ahora copia las manías con las botellas de Nadal?", fueron algunos de los comentarios más sonados en Twitter de los aficionados. El vídeo fue compartido por Tennis TV junto al siguiente mensaje: "Tomando hábitos del más grande". Ya lleva casi 4.000 me gustas.

Nadal siempre se ha caracterizado por tener una serie de rutinas: los pasitos cortos, el gesto de recoger el pelo tras sus orejas y tocarse la nariz, la colocación de las botellas... unas acciones cuanto menos mediáticas.