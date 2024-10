La presión mediática de la prensa inglesa para que Guardiola sea su seleccionador: “Nunca aceptaría a España”

La prensa inglesa quiere que Pep Guardiola sea el nuevo seleccionador de Inglaterra en lugar del técnico interino Lee Carsley. Sin embargo, esta posibilidad es cuanto menos compleja debido a que el entrenador no termina de mojarse al respecto de manera contundente. 'The Times' y 'The Mirror' afirman que el pasado verano 'The Football Association' sondeó al todavía entrenador del City. Por su parte, el 'Daily Mail' publica que Pep Guardiola es el candidato "soñado" de Inglaterra.

Lee Carsley, el seleccionador interino de Inglaterra, afirmó alto y claro lo que todos los medios comparte. "El puesto merece un entrenador de talla mundial, que haya ganado trofeos y haya estado allí y lo haya hecho. Yo sigo en el camino de hacerlo", aseguró.

Esta petición general para que Guardiola acepte el cargo también llega por parte de algunas leyendas como Roy Keane, exestrella del Manchester United. "Id a por Guardiola. A por el mejor. El contrato de Pep termina en verano", dijo.

De manera paralela, el conocido columnista Jack Gaughan afirma que Guardiola está fascinado por el fútbol inglés. "Nunca entrenará a España, debido a sus opiniones sobre la independencia de Cataluña, y particularmente dada su actitud hacia el talento a disposición de este país. Si alguna vez ha existido la posibilidad de fichar a un inglés considerado lo suficientemente bueno para los campeones de la Premier League, y se considera que el dinero es el adecuado, los preferiría", asegura.

El futbolista Fernandinho, que fue entrenado por Pep Guardiola, confesó hace unos meses que "en 2026 Guardiola estaría con una selección nacional". "No, no creo que España. El tema de Cataluña y España... ya sabes cómo es. Yo apostaría por Inglaterra, donde está, conoce a los jugadores y todo, y tal vez Países Bajos... Su padre en el fútbol, ¿quién es? (Johann Cruyff)", zanjó.

Hace unos días, preguntaron a Guardiola si seguirá en el Manchester. "Tengo que reflexionar...", dijo un Pep serio que siempre se había mostrado más contundente cuando sacaban este asunto. Ante la insistencia del periodista, Guardiola volvió a reivindicar su postura. "No, no es verdad. Si hubiera decidido algo lo diría. Cualquier cosa podría ser", finalizó.