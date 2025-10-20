La próxima renovación del FC Barcelona está al caer

El FC Barcelona ha empezado a mover ficha para asegurar la continuidad de Ferran Torres. El delantero, que vive una de sus etapas más sólidas desde que llegó procedente del Manchester City, se ha ganado la confianza de Hansi Flick y del club, que valora su trabajo, su compromiso y su capacidad de adaptación en el frente ofensivo.

Aunque su contrato actual expira en 2027, en la entidad azulgrana ya se plantea una ampliación a largo plazo, posiblemente hasta 2029 o incluso 2030. Según Sport, la idea es blindar a un futbolista que se ha convertido en un activo importante dentro de la plantilla, tanto por su rendimiento como por su madurez.

Ferran ha respondido con goles y trabajo a las oportunidades que le ha dado Flick. Su polivalencia —puede actuar en cualquiera de las tres posiciones del ataque— y su crecimiento constante han hecho que el club considere su renovación una prioridad estratégica. Además, el jugador ha expresado en varias ocasiones su deseo de seguir vistiendo de azulgrana y de consolidarse como uno de los referentes del equipo.

Desde el club reconocen que la operación no es urgente, pero sí importante. El Barça quiere evitar que la situación contractual de Ferran entre en una zona de riesgo a medio plazo, como ha ocurrido en otras ocasiones con jugadores clave. La dirección deportiva, además, ve en su renovación un mensaje de estabilidad y confianza en el proyecto deportivo actual.

La parte económica será uno de los puntos a definir. La intención del club sería mantener un salario ajustado al marco financiero actual, reforzando en cambio las variables por rendimiento, goles y minutos disputados. Ferran, consciente de la situación del Barça, estaría dispuesto a aceptar una fórmula equilibrada que le premie por su protagonismo.

En el plano deportivo, el valenciano ha sido uno de los nombres más destacados en el arranque de temporada. Su actitud, entrega y eficacia han convencido tanto al cuerpo técnico como a la afición, que ha vuelto a reconocer su esfuerzo después de etapas más irregulares.

Si todo sigue su curso, las conversaciones formales podrían iniciarse en los próximos meses, con la intención de dejar el acuerdo encarrilado antes del final de la temporada.

Con esta renovación, el Barça busca dar continuidad a una de las piezas que mejor encarnan el espíritu del equipo: joven, competitivo y comprometido. Ferran Torres, por su parte, parece decidido a seguir creciendo con la camiseta azulgrana y a consolidarse como un jugador clave en el futuro inmediato del club.