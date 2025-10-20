Ilia Topuria llama a Paddy Pimblett para pelear en enero: "Es la pelea que todo el mundo quiere ver"

Pasan los días y el futuro de Ilia Topuria empieza a esclarecerse. Muchas han sido las especulaciones en los últimos meses, todo ello motivado por el gran interés de ver al hispano-georgiano de vuelta en el octágono.

Sin embargo, los últimos acontecimientos empiezan a convertir en una realidad lo que se sospechaba. En un principio, se esperaba que Ilia pudiera regresar antes de que concluyera 2026, pero finalmente no será así.

A partir de aquí, la UFC empezó a trabajar en enero como una posibilidad real, y todo hace indicar que así será. Y es que en los últimos días, Ilia Topuria ha pasado tiempo en Georgia, su país de origen, y ha aprovechado para realizar unas declaraciones que han iluminado su situación.

Ilia Topuria señala enero como su vuelta a la jaula

Todo saltó por los aires cuando Dana White, presidente de la UFC,desveló en una rueda de prensa las intenciones de la compañía. Al ser preguntado acerca de la primera cartelera numerada del año, que supondrá el inicio del contrato con Paramount, y la posibilidad de que esté encabezada por Ilia Topuria, el mandamás fue contundente.

"Es una posibilidad. Literalmente hemos empezado hoy. Los emparejamientos comenzaron hoy, hemos empezado a trabajar en la primera cartelera de Paramount", explicaba hace varios días. Unas declaraciones que han hecho estallar a los aficionados, que ya esperan con ansia el anuncio oficial ante la "inminente" cartelera de enero.

Por ello, Ilia Topuria tampoco se ha librado de ser preguntado acerca de ello. Durante su visita a Georgia, el campeón fue preguntado acerca de cuáles son las posibilidades de que encabece la primera cartelera de Paramount con la UFC en enero. Al contrario que hasta ahora, el hispano-georgiano fue directo: "Es muy posible", afirmaba.

Ilia Topuria señala a Paddy Pimblett

Pero no se quedó ahí. 'El Matador' confirmó su más que posible regreso a la UFC, pero también se pronunció acerca de su oponente. Tras ser preguntado, Ilia señaló a Paddy Pimblett como el rival con el que quiere defender el cinturón:

"Definitivamente Paddy. Tenemos una historia detrás. Creo que es la pelea que todo el mundo quiere ver y creo que todos queréis verme hacer eso", confirmaba.

Paddy Pimblett responde a Ilia Topuria en redes

Ante estas declaraciones, el inglés ha querido dejar un mensaje para el campeón. Desde que Ilia subió al peso ligero, Paddy ha tratado de llamar la atención de Ilia Topuria para conseguir su combate. De hecho, cuando finalizó la pelea entre Ilia y Charles Oliveira, 'The Baddy' subió al octágono para encarar al hispano-georgiano.

En su momento, ese gesto parecía indicar que la próxima pelea a realizar era esa. Sin embargo, todo se enfrió desde entonces y las opciones de ver la pelea se esfumaban. Ahora, con estas palabras, todo se ha vuelto a encender, y Pimblett ha querido aprovechar su oportunidad.

A través de sus redes sociales, el de Liverpool ha aceptado la pelea y ha llamado a Ilia para firmar el contrato: "¿Por qué no has firmado el contrato todavía?", escribía en Instagram.

Con este mensaje del inglés, todo indica que no hay nada cerrado por el momento. No obstante, tanto la UFC como Ilia han confirmado que la presencia del hispano-georgiano puede ser una realidad, por lo que en las próximas semanas podría confirmarse el combate.