¿De qué equipo de fútbol son los pilotos de Fórmula 1?

La fórmula ha vuelto tras un mes de parón que las escuderías han aprovechado para introducir mejoras en sus monoplazas en una batalla de ingenieros para implementar innovaciones que les permitan ganar décimas. La cuarta cita del Campeonato 2023 de Fórmula 1 se celebra en Azerbaiyán, concretamente en el circuito urbano de Bakú. Este es el primer Gran Premio de la temporada bajo formato Sprint, lo que añade aún más incertidumbre al resultado. Fernando Alonso volverá a luchar con un podio para seguir manteniendo las expectativas generadas desde principio de la temporada.

Pero más allá del motor, los máximos exponentes de la F1, también vibran con otro deporte: el fútbol. ¿Sabes de que equipo son los pilotos más importantes de la parrilla?

Fernando Alonso

Fernando Alonso es un madridista de pura cepa, según sus propias palabras “de nacimiento”. Su amor hacia el club blanco quedó patente su discurso en septiembre de 2021 al ser nombrado socio de honor del Real Madrid.

“Esto empieza desde que era pequeño, mi padre era gran aficionado al Real Madrid y me inculcó lo valores del club. Desde pequeño viví la Quinta del Buitre y todo lo que llegó a partir de ahí. Lo intenté disfrutar al máximo y con toda la pasión. Muchas veces me han preguntado por qué era del Real Madrid. Nunca he tenido una respuesta clara. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid. Tampoco sé por qué tengo los ojos marrones. El Real Madrid me eligió a mí para ser, como millones de personas, hinchas de este gran club. De alguna manera, hemos nacido para ser aficionados de este gran club. Soy un socio más de este club, con mucho orgullo y honor. ¡Hala Madrid y nada más!”, sentenció el piloto asturiano.

Carlos Sainz

Carlos Sainz es hincha del Real Madrid. Incluso su padre, Carlos, llegó a formar parte de una candidatura a la presidencia del Real Madrid. El piloto de Ferrari nunca ha ocultado su amor por el conjunto blanco y suele hacer símiles con la situación que a veces ha vivido en la Fórmula 1. Las remontadas blancas son su inspiración.

"No es que necesite al Real Madrid para saber que se le puede dar la vuelta a las cosas rápidamente en el deporte, pero sí es un buen ejemplo. A veces tienes una racha mala, das con la tecla y todo cambia, pero tienes que creer en ello y así siempre sucederá. El Real Madrid tenía cinco minutos y yo tengo 19 carreras, así que yo tengo mucho tiempo", afirmó tras una de las remontadas en la Champions League 2021/2022.

Max verstappen

Max Verstappen es uno de los pilotos más en forma de la actual Fórmula 1. El Campeón del mundo en 2021 y 2022, el neerlandés es un apasionado del fútbol y tiene un equipo en Países Bajos y otro en España. Es fanático del PSV Eindhoven desde su infancia y acude regularmente al estadio para apoyar sus colores. Pero en su corazón también hay sitio para el FC Barcelona. En una entrevista tildó de "fantástico" a Xavi nada más aterrizar en el club blaugrana. Afirma que su competición favorita es la Champions League.

Lewis Hamilton

El heptacampeón mundial apoya al Arsenal de Inglaterra. A pesar de eso, pretendió convertirse en accionista del Chelsea (cuando el ruso Roman Abramovich lo puso en venta), por lo cual fue cuestionado por Max Verstappen. Y también se rumoreó que podría comprar otro equipo de la Premier. La prensa inglesa aseguraba el pasado mes de enero que el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 estaba dispuesto a realizar una oferta conjunta con el millonario Jim Ratcliffe por el Manchester United.

Y es que Hamilton tiene muchos intereses en el deporte más allá de la fórmula 1. Hamilton tiene muchos otros intereses fuera de la Fórmula 1. Sin ir más lejos, tiene un equipo que compite en el campeonato Extreme E que ha sido campeón este año con Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb, y es copropietario de los Denver Broncos de la NFL.

Checo Pérez

El piloto de Red Bull, escudería campeona de la Fórmula 1 este 2021, es un fiel fanático del Club América en la Liga MX, tanto así que en una etapa de su vida quiso jugar con ellos, pero su amor por el automovilismo fue más grande.

Charles Lecrerc

El piloto de Montecarlo es un fanático del AS Mónaco, el equipo de su país natal. El de Ferrari ha disputado diversos partidos benéficos con el equipo y ha recibido varias camisetas conmemorativas por su cercanía con la entidad, donde ha sido nombrado embajador.

Pier Gasly

Pierre Gasly es un joven que se ilusionó con el futbol cuando vio jugar al equipo de la capital de su país, el París Saint Germain, escuadra a quien siempre ha tenido cerca y además ha formado una gran relación con jugadores y con el dueño Nasser Al-Khelaifi. El piloto de Alpine es uno de los que más visita el Parque de los Príncipes y fue felicitado por Mbappé y Neymar luego de ganar el GP de Italia además de apoyar a la Selección de su país.