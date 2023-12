Se queda a gusto contra Alcaraz, Nadal y la forma de jugar del tenis español

La pregunta que se hace todo el mundo del tenis es cómo va a volver Rafa Nadal el año que viene, tras tanto tiempo lesionado. Si va a ser el Nadal de siempre o va a necesitar tiempo para regresar a su mejor estado, si es que regresa. La otra duda es cómo va a estar Carlos Alcaraz, si la temporada se le va a hacer tan larga como ésta, si las lesiones le van a permitir competir al máximo, como por ejemplo, hace Novak Djokovic.

Las lesiones de los tenistas españolas han provocado las dudas del ex tenista Nikolay Davydenko, que se ha preguntado en una entrevista por las lesiones de Alcaraz, en busca de un motivo: "Para mí lo de Alcaraz es muy extraño. ¿Por qué está pasando esto? Porque en la escuela española de tenis hay una actividad física muy seria”, ha asegurado respondiéndose a sí mismo a sus dudas. Según él, el problema es de cultura española, de cómo afronta el tenis. Es decir, no solo de Alcaraz, también de Rafa Nadal "Se balancean de manera poco realista, tienen una condición física sobrenatural. Se centran en esto más que en el tenis. Para ellos, el tenis queda en un segundo plano. Dicen que primero hay que correr y no cansarse, para luego jugar del otro lado de la cancha", ha reflexionado.

Según él, lo que hacen los tenistas españoles es forzar demasiado al cuerpo cuando son demasiado jóvenes y al final, lo acaban pagando. ""El cuerpo no puede soportar estas sobrecargas. Eso sí, a los 20 años es demasiado pronto para sufrir las primeras lesiones. Luego aparecerán otras: va en cadena. Por lo tanto, disparará en algún lugar, pero en algún lugar puede retirarse del torneo porque algo pasó”.

Davydenko tiene muy clara la superioridad de Djokovic sobre todos: "Es único. Juega con la habilidad que ha acumulado durante todo el tiempo, cuando incluso jugó con nosotros: con Federer, Nadal, conmigo. Novak siempre se mantuvo fiel a sus características físicas, trató de mantener la fuerza y ​​​​la concentración. Y entendió que estaba ganando a todos con su tenis", ha dicho con admiración. Y deja un palo a Alcaraz al compararlo con la generación anterior: "La generación de los tres grandes solía ser un poco más fuerte. Incluso Alcaraz, que, como Nadal en su juventud, es un buen corredor, en términos tenísticos no puedo decir que supere las expectativas”, continúa.

Alcaraz no estará al nivel según Davydenko, pero su tirón es incomparable. Las 7.500 entradas para verle jugando por primera vez en la Región de Murcia desde que es profesional del tenis, se acabaron apenas una hora y media. El partido es el 28 de diciembre y hay una expectación loca por verle, aunque Davydenko no lo comparta.