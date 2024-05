Rafa Nadal se cruza con Djokovic en Roland Garros y lo que sucede emociona al público

Rafa Nadalparece haber dejado atrás las dificultades físicas que lo han aquejado en los últimos tiempos, mostrando una notable recuperación justo a tiempo para el próximo Roland Garros en París. El tenista español ha entrenado con intensidad y determinación, preparando su cuerpo y su mente para su torneo. Como él está Novak Djokovic, con quien se ha encontrado sobre la arena de Roland Garros ante los espectadores emocionados. Su vuelta a la plena forma ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han llenado las gradas en cada oportunidad para ver al campeón en acción. Esta semana, la "Nadalmanía" ha invadido la ciudad, y el propio Nadal ha sentido el cariño y el apoyo del público en cada encuentro, especialmente este sábado, cuando disfrutó de un cálido baño de masas que lo llenó de "orgullo".

La jornada de los niños, bautizada por el torneo como el día de Yannik Noah, fue una de las más destacadas de la semana. La pista Suzanne Lenglen se llenó hasta la bandera, con sus 10.000 plazas completamente ocupadas por aficionados ansiosos de ver a Nadal en acción contra el danés Holger Rune. Este evento, diseñado para inspirar a los más jóvenes, tuvo a Nadal como el centro de atención, y el español no decepcionó. "Me siento orgulloso de ir a diferentes lugares y que la gente se sienta feliz por verme", comentó Nadal, visiblemente emocionado por la respuesta de los seguidores que desde el lunes pasado, cuando aterrizó en la capital francesa, no han dejado de mostrarle su cariño y admiración.

Desde hace unos años, el torneo decidió abrir los entrenamientos al público durante la semana previa al inicio oficial, coincidiendo con la fase de clasificación. Esta iniciativa ha resultado ser un gran éxito, permitiendo a los aficionados ver de cerca a sus ídolos mientras se preparan para la competencia. Este año, en particular, ha sido muy especial, ya que muchos temen que esta podría ser la última participación de Nadal en París, y han querido demostrarle todo su respaldo y apoyo.

El pasado lunes, la pista central se llenó para aclamar a Nadal mientras tomaba contacto con la tierra batida en la que ha forjado su leyenda. Durante los días siguientes, muchos continuaron apoyándolo mientras se enfrentaba a oponentes de peso como el estadounidense Sebastian Korda, el ruso Daniil Medvedev, el suizo Stan Wawrinka y el argentino Mariano Navone. Cada entrenamiento se convirtió en un espectáculo, con Nadal mostrando su habilidad y recuperando la confianza en su juego.

El espectáculo en el último entrenamiento ha sido encontrarse al final con Novak Djokovic. Él entraba, Nadal salía y al cruzarse se han dado un sentido abrazo que ha levantado los aplausos del público.

Rafa Nadal, además, no descartó la posibilidad de seguir en activo el próximo año, aunque reconoció que existen "muchísimas posibilidades" de que este sea su último Roland Garros. "No puedes engañar a la gente que viene a verte en tantos torneos; te ven por lo que eres como ser humano. Estoy orgulloso de sentir el cariño de la gente", señaló, agradeciendo una vez más el inquebrantable apoyo de sus seguidores.

El abrazo con Djokovic, además de ser un momento emotivo, fue una clara demostración del respeto y la amistad que existe entre estos dos grandes del tenis, a pesar de ser rivales en la cancha. Este gesto simboliza el espíritu del deporte, donde la competencia y la camaradería pueden coexistir.