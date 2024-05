Horario y dónde ver hoy en televisión el Alcaraz - Wolf, de primera ronda de Roland Garros

El gran momento ha llegado: hoy comienza Roland Garros 2024, quizá el torneo más abierto de los últimos años en París por las dudas de Djokovic, la situación de Nadal y las lesiones de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz las últimas semanas.

En la primera jornada, que se disputa hoy domingo 26 de mayo, hay ya un plato fuerte, pues se estrena Alcaraz. Lo hará contra el estadounidense J.J. Wolf en el segundo turno de la pista central, la Philippe Chatrier, por tanto será alrededor de las 14:00 horas (13:00 en Canarias). Se disputa primero el Bronzetti - Osaka, del cuadro femenino, y en cuanto termine arrancará el encuentro del murciano. En España puede verse en televisión a través de Eurosport. Este año la novedad es que todos los partidos del torneo se pueden seguir a través de la plataforma Max (antigua HBO), pero hay que pagar el “Complemento de deportes”.

La duda del antebrazo

Alcaraz tendrá un primer partido contra el estadounidense de 25 años que es el 107 del mundo y contra sí mismo. La lesión que sufrió en el antebrazo derecho le ha hecho perderse los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma. En la gira europea de tierra batida sólo ha podido jugar en Madrid. “Ahora estoy mejor. Le estoy pegando más fuerte y con más intensidad a la derecha que en Madrid, por ejemplo. Aún sigo pensándolo de vez en cuando al golpear”, asegura el número tres del mundo. Su trabajo es mental más que físico, perder el miedo a pensar que cuando golpea con todo la derecha, su tiro más letal, le va a doler. Respecto al poco ritmo de partidos, piensa que no necesita jugar tantos para rodarse. “Hay gente que necesita muchísimos partidos, muchos torneos, y otros que no tanto. Yo me considero una persona que no necesita tampoco entrenar todos los días para coger el buen ritmo”, dice el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que no ve un claro favorito para el torneo: “Rafa siempre está ahí. Zverev siempre está ahí, aunque se enfrente en primera con Nadal. A Sinner, aunque venga de una lesión, también le veo capaz de poder conseguirlo. Y por supuesto a Djokovic. No tengo un favorito claro para ganar el torneo, hay un amplio abanico de tenistas que pueden conseguirlo”.

Resto de la jornada

Aparte de Alcaraz, esta primera jornada tendrá a otros españoles en pista. En la ocho, a las 11:00 horas, Pedro Martínez se enfrenta a Tirante. En la 13, alrededor de las 14:00, Jessica Bouzas contra la croata Fett. Para ver el debut de Rafa Nadal contra Alexander Zverev, la bomba de primera ronda, hay que esperar hasta el lunes 27.