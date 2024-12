La rajada de Rubén Baraja tras el gol anulado al Valencia

El ValenciaCF no logró sumar los tres puntos en su visita al RCDEStadium, donde empató 1-1 ante un Espanyol necesitado de puntos, en una situación similar a la de los de Mestalla. El equipo dirigido por Rubén Baraja había llegado a este partido tras una racha negativa de tres derrotas consecutivas, y aunque el empate no fue suficiente para cambiar radicalmente la dinámica del equipo, el técnico valoró positivamente el punto obtenido.

Más Noticias Así quedó la cara de Donnarumma tras la salvaje entrada de un jugador del Mónaco

“El empate nos ha dado confianza y creo que en la segunda parte hemos jugado para ganar el partido”, comentó Baraja. Durante esa segunda mitad, los valencianistas tuvieron varias oportunidades claras para ponerse por delante, pero la falta de precisión en los momentos decisivos les impidió conseguir la victoria. A pesar de ello, el técnico no quiso restar mérito a la actitud del equipo. “El esfuerzo ha sido bueno, la reacción ha sido muy buena. No es suficiente el punto, pero hay que darle valor. Cuando estás abajo… sumar, cambiar dinámica, veníamos de tres partidos perdidos”, reflexionó el entrenador.

Uno de los momentos más comentados del partido fue una jugada que acabó con un gol anulado para el Valencia, que pudo haber significado el 2-1 a favor de los che. Dani Gómez, tras un error del portero del Espanyol, remató al fondo de las mallas, pero el árbitro decidió anular la jugada por fuera de juego del delantero.

Baraja expresó sus dudas. “Me queda la duda de la última acción, todavía no sé qué ha pasado. Me gustaría saberlo o que algún especialista me defina esa acción porque no lo entiendo”, explicó el técnico. Baraja insistió en que, si bien Dani Gómez estaba en posición de fuera de juego, no parecía que su presencia interfiriera con la jugada. “Si ha sido un error del portero creo que no. Lo que sé es que cuando a un portero se le cae el balón de las manos y hay un delantero cerca, pues puede meter gol. No sé si es fuera de juego o no, pero me genera muchas dudas”, dijo Baraja, quien no pudo aclarar la situación con el árbitro, ya que la decisión se tomó rápidamente.