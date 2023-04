La reacción más impactante de Iker Casillas al vídeo del Real Madrid: "Padreo total... Booommm"

El Real Madrid manifestó su descontento con las palabras de Laporta respondiendo mediante un vídeo emitido en Real Madrid TV, donde acredita ciertas vinculaciones del Barça al régimen de Franco. Además, existieron multitud de reacciones de madridistas como Casillas, Arbeloa, Misa, entre otros.

En el caso de Iker Casillas, destaca su mensaje: "Padreo total... Booommm". Haciendo también hincapié a la famosa respuesta del conjunto blanco mediante el vídeo. Casillas recibió muchas críticas por parte de aficionados barcelonistas. Por otra parte, también llama la atención el mensaje de Arbeloa respondiendo con un corazón blanco. El técnico del Juvenil A fue tajante y está llamado a ser un entrenador importante dentro del club. Todavía se desconoce si seguirá en el Juvenil o si el club le premiará con un ascenso al filial. Incluso, el periodista Josep Pedrerol opinó que le están preparando para ser el técnico del primer equipo.

La portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, también fue protagonista tras el vídeo del conjunto madridista. Rodríguez puso varios emoticonos de silencio citando el tuit del propio club. Horas después lo borró.

“El Barcelona no ha cometido ningún delito. El “caso Negreira” no es un delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios, había unos pagos que se reflejaban y han pasado las revisiones fiscales. Quiero hacer referencia a la comparecencia de un club, el Real Madrid, que dice que se siente perjudicado, un club que todos sabemos que se ha beneficiado de los árbiros históricamente y lo sigue haciendo, por las razones que sea. Un club que se ha considerado el equipo del régimen de turno, de todos, por su cercanía al poder. Durante 70 años los que han designado a las personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego han sido ex socios, ex directivos o todo a la vez, del Real Madrid... Que este club se persona como perjudicado en el mejor periodo de la historia del Barcelona me parece un ejercicio de cinismo. Espero que este juicio los pueda desenmascarar”, afirmó Laporta.