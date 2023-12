La Real se hace grande ante el Inter

La Real Sociedad cierra la fase de grupos como la empezó, con un empate contra el Inter que le permite pasar como líder a la siguiente fase y evitar a alguno de los equipos más poderosos de Europa en los cruces.

La Real, aunque no disparó con mucho peligro a la portería de Sommer, se permitió mandar en el Giuseppe Meazza. Dominar la pelota y dirigir el encuentro, llevarlo a su ritmo, consciente de que sólo necesitaba que el partido terminara como empezó para mantenerse por delante del Inter.

El equipo de Simone Inzaghi ponía más intención cuando se acercaba al área de Remiro, pero la alineación ya daba pistas de que el técnico italiano no quería complicarse demasiado la vida. Barella y Lautaro Martínez comenzaron el partido en el banquillo. Quería guardar sus energías para cuestiones algo más importantes. Sin ser favorito casi nunca el año pasado alcanzó la final de la Liga de Campeones y no le asusta cruzarse con alguno de los clásicos.

Aunque Lautaro, que apareció en el césped en la segunda mitad, al mismo tiempo que Barella, estuvo cerca de marcar en el tiempo añadido con un remate sin apenas ángulo.

La Real se ilusionó cuando el árbitro señaló un penalti a Kubo en la segunda parte. Falsa alarma corregida por el VAR, que vio con claridad el piscinazo del japonés, que se tiró antes de que le tocara ningún defensa. La jugada se resolvió al final con una amarilla para el delantero de la Real.

No se vio mucho a Take, pero no era el día para que brillaran los delanteros. Se trataba más de controlar el partido, con un desequilibrio en la posesión que llegó a ser escandaloso para los donostiarras.

Era un día para que brillara Zubimendi, como siempre, y para que mostrara su jerarquía en defensa Igor Zubeldia. El central de la Real dio un curso de defensa mientras estuvo en el campo. Imanol lo retiró el último cuarto de hora para protegerlo de una tarjeta que le hubiera costado su participación en la siguiente eliminatoria.

Zubeldia ha conseguido olvidarse de su pasado como medio centro. Zubimendi y antes Illarramendi le tapaban el camino y tuvo que reinventarse para convertirse en uno de los mejores defensas del campeonato español. A la selección no le sobran los centrales y a él, entre otros, debía referirse su entrenador cuando decía en la última convocatoria de la Roja que De la Fuente no llamaba a más jugadores de su equipo por vergüenza.

El objetivo de proteger a sus futbolistas también lo consiguió la Real, que llegaba con Merino a una tarjeta de la suspensión y se marchó limpio.

La Real completa con éxito el primer tramo de la Champions y se demuestra que puede competir con los mejores.