Ni el Real Madrid, ni los Ángeles Lakers: este es el equipo más valioso del mundo

En el mundo del deporte, los nombres del Real Madrid y Los Angeles Lakers suelen asociarse con grandeza, títulos y fortunas millonarias. Sin embargo, ninguno de estos gigantes encabeza la lista de los equipos más valiosos del planeta en la actualidad. Según el más reciente informe de Forbes, el Dallas Cowboys, franquicia de la NFL, vuelve a ocupar el primer lugar como el equipo con mayor valor económico del mundo.

El conjunto de Dallas, propiedad de Jerry Jones, está valorado en aproximadamente 9.2 mil millones de dólares, una cifra que supera con amplitud a la de cualquier otra organización deportiva. A pesar de no haber ganado un Super Bowl desde 1995, los Cowboys se han convertido en un fenómeno financiero gracias a su marca global, contratos publicitarios millonarios y un estadio —el AT&T Stadium— considerado una joya tecnológica y arquitectónica.

La liga de fútbol americano consolida su supremacía en el terreno económico. En el top 10 mundial, ocho de las franquicias más valiosas pertenecen a la NFL, superando a potencias históricas del fútbol europeo como el Real Madrid o el Manchester United, así como a gigantes de la NBA como los Lakers o los Golden State Warriors.

Los Cowboys no solo generan ingresos por los derechos televisivos y la venta de entradas, sino también por un modelo de negocio diversificado que incluye eventos no deportivos, licencias de marca y acuerdos estratégicos con grandes corporaciones. Este enfoque ha permitido que la franquicia mantenga su liderazgo incluso en temporadas con resultados deportivos irregulares.

El Real Madrid, con un valor estimado de 6.6 mil millones de dólares, y los Los Angeles Lakers, con 6.4 mil millones, completan el podio mundial. Ambos mantienen una fuerte presencia global y una masa de aficionados que los convierte en referentes culturales, pero su margen frente a los Cowboys sigue siendo considerable.

Más que un equipo, los Dallas Cowboys representan el poder de la industria deportiva estadounidense. Su éxito demuestra que, en la economía moderna del deporte, la rentabilidad y la capacidad de generar marca pueden pesar tanto —o más— que los títulos en el campo.