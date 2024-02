Real Madrid - Atlético de Madrid. Un derbi para saber si hay Liga

El Atlético de Madrid es el único equipo que ha derrotado al Real Madrid esta temporada. Dos veces, en el partido de la primera vuelta de la Liga y en la Copa del Rey. Las dos veces en el Metropolitano y eso hace que Simeone extreme más la prudencia que suele acompañarlo. «Creo que jugamos dos partidos de local y uno de visitante porque el ambiente de Arabia era un poco similar a lo que nos vamos a encontrar en el Bernabéu y ahí son fuertes», dice el entrenador del Atlético.

Esta vez toca jugar en el estadio madridista, donde el Atlético no gana desde el 27 de febrero de 2016, con Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid y con el debut de Borja Mayoral en Liga con la camiseta blanca. Marcó Griezmann y aquella temporada los dos equipos acabaron disputando la final de la Liga de Campeones con victoria madridista en la tanda de penaltis.

«Determinante no, importante sí», dice el técnico italiano del derbi, el cuarto de la temporada. «Sumar puntos en este momento de la temporada es muy importante, sobre todo antes de la Champions. Mejor de lo que hemos llegado a estos partidos no se podía. Tenemos que aprovechar los dos próximos partidos en nuestra casa para sumar puntos», asegura. El Real Madrid tiene una ventaja de diez puntos sobre el Atlético en la clasificación y una victoria madridista en el derbi confirmaría que la Liga es cosa de dos.

«Nos hemos enfrentado tres veces en poco tiempo y han sido partidos muy competidos e igualados, con un gran espectáculo. Creo que será lo mismo, teniendo en cuenta el valor del rival y la importancia del partido. Nos viene bien volver al Bernabéu, siempre nos ha ayudado y lo hará mañana», aseguraba Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido.

Simeone no quiere hablar del secreto para derrotar al Real Madrid. «Jugar un partido como los que siempre hemos jugado contra el Madrid», admite que es la clave. «Es un rival de los mejores, no pierde nunca o pierde muy poco. Tiene una gestión de vestuario muy buena con su entrenador y mucha calidad en sus jugadores», añade.

Ancelotti tiene que esmerarse para gestionar la portería, donde han alternado Lunin y Kepa. «Es un dato que nunca han jugado tres partidos seguidos ninguno, pero no digo el que juega», afirma. «Los porteros no saben quien va a jugar. El que elija no afecta a los próximos partidos. Ahora vuelven partidos importantes de Champions y rotar un poco les viene bien también a ellos», dice.