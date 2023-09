La reflexión en "El Chiringuito" sobre el caso Rubiales que indignará al feminismo: "Con Arabia estaban calladas..."

Luis Rubiales dimitió como presidente de la RFEF. Esta tema abrió un nuevo debate sobre si se fue injusto con el mandatario. Paco García Caridad, tertuliano de El Chiringuito se pronunció al respecto. "Hay que ser políticamente correcto y estás obligado a opinar porque la gente quiere que opines y que opines lo que quieren ellos. La libertad de expresión te permite no opinar y estar en desacuerdo con la gestión de Luis Rubiales".

"Yo quiero escuchar a los jugadores y a las jugadoras de fútbol decir ‘no quiero la Supercopa en Arabia, no quiero jugar el Mundial en Qatar, porque ahí desprotegen a la mujer, porque ahí van contra los derechos humanos’, pero, como hay pasta, voy a Arabia. ¿Por qué no se posicionan en otras cosas? Nunca he visto a los políticos oponerse a que vaya la selección a jugar a Qatar o a Arabia, pero ahí no hay derechos humanos y van contra la mujer, la tienen subyugada", afirmó.

"No estoy de acuerdo con Rubiales ni con el gesto de llevarse la mano a los genitales, ni era procedente darle el beso [a Jenni Hermoso], pero no estoy de acuerdo con que me impongan que tengo que opinar, ¡solo falta eso!", zanjó el periodista.

A seguir los estatutos

"Con la dimisión de Luis Rubiales, se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes", aseguraron. Dicho artículo dice lo siguiente: "Si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido, siendo además de aplicación, en lo que a éste respecta, la norma que prevé el artículo 23.2, del presente ordenamiento".