El regreso de Conor Mcgregor a la UFC, más cerca que nunca: estas son las intenciones del irlandés

No hace tantos años, la UFC tenía un peleador estrella capaz de generar expectación en cada rincón del planeta. Un luchador que surgió de la nada y que fue creando afición por las MMA. Gracias a él, las artes marciales mixtas son conocidas por millones de personas.

En parte, gracias a él la UFC se convirtió en la mayor compañía de este deporte. El interés que generaban sus combates era comparable con el de muy pocos, puesto que sus actuaciones dentro de la jaula estaban a la altura de todo el 'trash talk' -lenguaje basura- que precedía.

Este peleador no es otro que Conor Mcgregor. El irlandés se convirtió en muy poco tiempo en la estrella de la UFC, y en la cara visible de las artes marciales mixtas, un deporte poco conocido fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero que con el paso del tiempo se hicieron un hueco.

Mcgregor presentó al mundo entero un deporte por conocer, donde se combina el boxeo con otras disciplinas como el jiu jitsu o la lucha. 'The Notorious' puso las MMA en boca de todos gracias a un boxeo que noqueaba todo lo que se acercaba, hasta que llegó a su fin.

Tras varios años en la élite, el irlandés comenzó a perderse con el alcohol y los problemas judiciales, y dejó el deporte a un lado. Todo hacía indicar que, a pesar de haber indicios sobre un posible regreso, el retiro era lo próximo.

Pero todo cambio de un día para otro tras un anuncio inesperado. Donald Trump confirmó hace escasos días la celebración de un evento de la UFC en la mismísima Casa Blanca, algo que se encargó el propio presidente de la promotora de confirmar. El anuncio generó un gran revuelo, y ahí apareció Mcgregor.

Quizá el excampeón no encontraba la motivación para regresar, o simplemente estaba más a otras cosas que al deporte. La cuestión es que este anuncio puede haber cambiado las intenciones de Conor, que ahora pretende regresar de manera definitiva e incluso acabar su contrato.

Confirman el regreso de Mcgregor a la UFC

Conor Mcgregor está más cerca que nunca de volver al octógono de la UFC. El evento en la Casa Blanca parece ser el aliciente que necesitaba, y el proceso de vuelta ya se ha puesto en marcha. Según David Feldman, presidente de BKFC -compañía de boxeo sin guantes-, el irlandés habría regresado a las pruebas periódicas de dopaje de la UFC para regresar a la jaula en 2026 en la Casa Blanca.

Además, aseguró que Conor tiene pensado volver para 2026 y no solo pelear en dicho evento, sino que también tendría en mente finalizar su contrato con la UFC. Esto implica realizar las dos peleas que le quedan en el contrato, algo que parecía imposible hace muy poco.

"Me lo dijo en persona. Me susurró al oído: estoy en el grupo de pruebas. Me estoy preparando para mi regreso. Voy a pelear en esa cartelera importante y luego tendré otra pelea", confirmaba Feldman.

El anuncio de Trump y la propuesta de Mcgregor

Todo saltaba por los aires el pasado viernes cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la celebración de un evento de la UFC en los jardines de la Casa Blanca en 2026 como parte del programa de actos de 'América 250' en conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de 1776.

Se trata de una celebración que quiere crear a lo grande, y para ello ha pensado en la UFC. El 4 de julio de 2026 las artes marciales mixtas llegarían a la Casa Blanca en lo que sería uno de los eventos más especiales.

"Cada uno de nuestros parques nacionales, campos de batalla y sitios históricos tendrá eventos especiales en honor a 'America 250'. ¿Alguien sigue la UFC del gran Dana White? Bueno, pues tendremos una velada de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca. Tenemos mucho espacio y construiremos algo único. Dana lo hará. Dana es genial", afirmaba el presidente.

Instantes después de conocerse la noticia, Conor Mcgregor se pronunció a través de sus redes sociales acerca del evento. Y es que la propuesta pareció encantarle al irlandés, que aseguró estar dispuesto a participar.

"Feliz 4 de julio, Estados Unidos. Emocionado con el anuncio del presidente Trump de un evento de pelea de UFC en la Casa Blanca. ¡Me sentiría honrado! ¡Cuenten conmigo!", declaraba 'The Notorious'.

El presidente de la UFC confirma que Mcgregor es una opción

Sin duda, la cartelera sería una de las mejores de la historia. Tan solo el lugar donde se realizaría sentaría un precedente en la historia del deporte, haciendo que millones de personas siguieran los combates. Y de eso es consciente Dana White, el presidente de la promotora.

Ante tal oportunidad, Dana prepararía la mejor cartelera posible. Una cartelera que estaría compuesta por los luchadores más carismáticos de la compañía. Así lo confirmó en una entrevista para "fullsendpodcast", donde aseguró que sería "la mejor cartelera de todos los tiempos".

Y, como no, Mcgregor sería uno de los candidatos. Ante la pregunta de cuál sería la cartelera principal, el presidente aseguró que existe la posibilidad de ver a Mcgregor junto a otras estrellas como Jon Jones esa misma noche.

Michael Chandler, el más que probable rival de Mcgregor

Respecto a quien sería el oponente en su regreso, todo hace indicar que las cuentas pendientes con Michael Chandler provocarían este combate. El irlandés cerró el combate con el estadounidense para 2024, pero una lesión le obligó a retirarse días antes de la pelea.

Ambos luchadores han intercambio mensajes durante mucho tiempo, y es evidente que quedan cuentas pendientes entre ellos. Algo que la UFC buscaría como excusa para cerrar esa pelea. De hecho, el propio Conor estaría interesado en este combate, tal y como ha reflejado en sus redes.

Por tanto, tan solo queda esperar a que la compañía empiece a trabajar en el evento. Aún queda mucho tiempo para que se vayan concretando más detalles acerca de la cartelera, pero lo cierto es que si había opciones de ver regresar a Conor Mcgregor a las MMA, esta es la oportunidad perfecta.