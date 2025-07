El presidente de la UFC confirma el evento en la Casa Blanca en 2026: "Será la mejor cartelera de todos los tiempos"

La MMA es un deporte que continúa creciendo exponencialmente alrededor del mundo. Figuras como Conor Mcgregor, Khabib Nurmagomedov, Jon Jones o el mismísimo Ilia Topuria están provocando que este deporte sea seguido en todo el planeta.

Los números siguen creciendo, y el presidente de la UFC tiene como objetivo llevar la UFC a cualquier parte del mundo. Es la promotora más grande del deporte, y lo ha demostrado en innumerables ocasiones. Sin embargo, siempre hay sorpresas.

Y es que hace varios días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la UFC tendrá un evento en la Casa Blanca, algo inédito y que haría historia. Días después, el presidente de la UFC, Dana White, ha sido preguntado en una entrevista acerca de este tema, confirmando que será una realidad y dejando detalles de lo que sería un evento especial e histórico.

"Será la mejor cartelera de todos los tiempos"

Un evento de tal magnitud debe estar a la altura de las expectativas. Se trata de una ocasión única, puesto que nunca antes se había producido un evento dentro de la propia Casa Blanca. Una cartelera que pondrá las MMA en el foco del mundo entero, y muy probablemente sumará nuevos adeptos.

Por ello, Dana White prepara lo mejor de lo mejor. Una cartelera que estaría compuesta por los luchadores más carismáticos de la compañía. Así lo confirmó en una entrevista para "fullsendpodcast", donde aseguró que sería "la mejor cartelera de todos los tiempos".

Jon Jones y Conor Mcgregor en la misma cartelera

Además de pretender crear el mejor evento posible, Dana ha deslizado la idea de que Jon Jones y Conor Mcgregor estén presentes en la velada. Y es que ambos luchadores han provocado que la UFC sea lo que es hoy en día.

Su carisma, su calidad y su capacidad para vender PPV (pagos por visión) hacen que ambos luchadores sean el deseo de Dana White. En este sentido, lo ideal para el presidente de la UFC sería realizar el Jon Jones vs Tom Aspinall, una pelea que lleva tratando de cerrar más de dos años y que se le ha resistido.

Tom Aspinall es el campeón actual del peso pesado, y el hombre más temido de la división en la UFC. Por su parte, Jon Jones es catalogado por muchos aficionados como el mejor peleador de la historia, por lo que la pelea sería un auténtico bombazo.

El propio Jon Jones ya ha confirmado que está interesado en pelear ese día para representar américa. "Para mí, se trata de la oportunidad de representar a Estados Unidos en la Casa Blanca. No me importa contra quién pelee esa noche. Encontré mi razón, eso era lo que necesitaba, algo más que dinero... Quién sabe qué me depara el futuro, pero en el momento en que escuché el anuncio de Donald Trump, comencé a entrenar nuevamente", confirmaba el estadounidense.

Además, a este evento se sumaría el irlandés Conor Mcgregor, que ya ha asegurado que su intención es la de estar en 2026 peleando en la Casa Blanca ante Michael Chandler.

No habría tickets a la venta

Además de toda la información confirmada, Dana White adelantó en la entrevista cuáles serían las vistas cuando el evento se produzca: "A un lado la Casa Blanca y al otro el monumento de Washington. Será impresionante", declaraba el presidente.

Asimismo, Dana confirmó que no habrá venta oficial de tickets como en otros eventos numerados, sino que todas las entradas serán gratuitas. A falta de más detalles, habrá que esperar a saber si cualquier persona puede acceder o serán entradas exclusivas.