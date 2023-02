Al rescate de Isco: un equipo de LaLiga lo quiere hasta final de temporada

Isco Alarcón que no levanta cabeza desde que abandonara el Real Madrid el pasado verano y sellara su abrupta salida del Sevilla en diciembre tras un enfrentamiento con Monchi. Tras su frustrado fichaje por el Union Berlin, el centrocampista dejaba claro donde no jugaría y varias opciones opciones empezaban a coger fuerza. El Konyaspor reconoció estar negociando su fichaje pero el vicepresidente del club otomano desveló que la familia del centrocampista de 30 años no quiere ir a Turquía (un asunto del que muchos fans del jugador también culpan a Sara Sálamo). En ese momento parecía que las opciones que más podrían seducir a Isco serían la de poner rumbo a Estados Unidos para probar fortuna en la MLS o también optar por la Premier, donde ha vuelto a resurgir el rumor de una propuesta del Everton.

Ahora Isco apenas aparece en los medios. Sólo en rumores disparatados, como que iba a jugar en la Kings League o porque los machistas de la red se meten con Sara Sálamo, actriz y pareja del jugador.

Sin embargo, cuando muchos ya empezaban a temer que el ex madridista pasaría un año en el dique seco, ha empezado a cobrar fuerza la que podría ser su última oportunidad para jugar en España. Al tratarse de un agente libre, Isco podría firmar por un equipo de Primera o Segunda División siempre que éste disponga de una ficha libre para él.

Según adelanta en El Gol Digital y Futbol Total, su nombre estaría ligado al Valencia CF. El nombre de Isco ya ha sonado en anteriores ocasiones para recalar en la capital del Turia. De hecho, el club que dirige Peter Lim quiso incorporarlo al equipo pero el malagueño acabó decantándose por la oferta de los hispalenses gracias a que contaban con la figura de Julen Lopetegui.

Solo hasta final de temporada

De esta forma, el futbolista con el que quería contar Gattuso para imprimir mayor calidad al centro del campo, podría ser una realidad. Y, según estos medios, la directiva ya trabaja para poner una oferta encima de la mesa.

Entre los detalles que se han podido conocer de este posible fichaje es que la propuesta que haría el Valencia CF a Isco solo sería hasta el final de la temporada. La permanencia del malagueño en Mestalla estaría condicionada a los resultados de un club que intenta, por todos los medios, solventar su crisis.