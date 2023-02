Este es el motivo por el que Isco tampoco va a jugar en Turquía

Isco sigue buscando equipo para volver a sentirse futbolista tras su salida del Sevilla. Últimamente le pasan cosas raras al ex futbolista del Málaga, Real Madrid y Sevilla. Está en paro, habla con equipos, pero luego nada termina de salir, sin que nadie de razones convincentes de por qué no se cierran las negociaciones. Pasó con el Unión Berlín, uno de los equipos más sorprendentes de la Bundesliga, que pasó de tener a Isco fichado a romper las negociaciones. Así, una de las imágenes del mercado de invierno fue ver a Isco, en Alemania, con una maleta que parecía indicar el principio de una mudanza, verle, entonces, cogiendo un taxi para volver a España porque no se había cerrado el acuerdo.

Después de ese pequeño tropiezo había sonado la Liga turca, desde donde Isco quería intentar volver a sentirse futbolista y quién sabe si empezar una remontada hacia el fútbol de élite. Que tiene clase es indudable; lo que sí se pone en duda es que sea capaz de sacarla de nuevo para mostrarla a los espectadores y que sea competitivo para el fútbol de élite. Necesita probarse y cada vez tiene menos escenarios para hacerlo. Por eso la Liga turca, aunque es un destino menor, también podía considerarse un punto de partida.

Los motivos familiares de Isco para no ir a Turquía

Sin embargo, no parece que se vaya a hacer. “La familia de Isco no quiere venir a Turquía”, ha asegurado el vicepresidente del Konyaspor, Mehmet Akcan, al diario As. Son muchos los factores que influyen en la decisión de Isco y todos pensan bastante. La mudanza a una liga inferior supone tomar una serie de decisiones vitales que no son fáciles. Primero futbolísticas, aunque en esas cada vez tenga menos donde elegir el jugador; después también familiares y, por supuesto, económicas. Cuando Isco dejó el Real Madrid ya sabía que no iba a cobrar lo que se gana en el Bernabéu. Se fue a Sevilla por menos dinero, pero estaba Lopetegui y parecía que el conjunto andaluz iba a ser tan competitivo como antes. Le salió mal.

💣 ¡Una de las imágenes del día!



✈️ Isco abandona Alemania después de su fichaje frustrado por el Unión Berlín.



🎥 [@L_deRuiter | @SkySportDE]



pic.twitter.com/9mqyds4kqx — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) January 31, 2023

Ahora va a tener que bajarse más el sueldo y quizá sea excesivo. El Union Berlín dejó entrever que no se llegó a un acuerdo porque las exigencias económicas de Isco superaban lo que la entidad alemana podía pagar por el fútbol, aunque, como tantas otras cosas que rodean al futbolista, nunca se terminaron de explicar.

Ahora el club turco ha vuelto a dejar entrever que además de cuestiones familiares de Isco, hay una brecha económica importante entre las dos partes muy difícil de saltar para llegar a un acuerdo. “Por otro lado, sus expectativas salariales son muy altas, por encima de lo que es nuestra propuesta. Estamos intentando convencerle, pero parece muy difícil. Creo que no cambiará, a pesar de que hemos empujado en las negociaciones. Por ahora no hay entendimiento”, aseguró Mehmet Akcan.