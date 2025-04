La respuesta de De la Fuente a la pitada al himno: "Hay que educar a la gente, no es mas que el respeto"

El Seleccionador Nacional, Luis de la Fuente, visitó los estudios de Telemadrid para participar en el programa Fútbol es Fútbol, dirigido por Javier Callejo. Durante la entrevista, el técnico abordó diversos temas de actualidad futbolística, desde la situación de otros entrenadores hasta la evolución de jóvenes promesas y el respeto a los símbolos nacionales.

Uno de los momentos más destacados fue su respaldo a Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, quien atraviesa un momento delicado de críticas:

“Primero de todo, absoluto apoyo y solidaridad. Me sienta fatal cuando critican a un compañero porque también he sufrido eso. Son situaciones que muchas veces no entiendes y casi siempre son muy injustas”, afirmó De la Fuente. Además, elogió la trayectoria del entrenador italiano: “Ancelotti tiene un bagaje excepcional. La mejor virtud para superar estos momentos es el equilibrio entre los buenos y malos momentos”.

En relación a los recientes pitos al himno nacional durante la final de la Copa del Rey, el seleccionador fue tajante: “Hay que educar a la gente, no es más que respeto. No tenemos que bajar los brazos. Hay que pelear para que se respete todo. En un marco de diversidad debemos estar todos incluidos, excepto los violentos, los xenófobos y quienes no aceptan las normas de convivencia. Yo no pido respeto, lo exijo, porque soy el primero que respeta”.

Sobre la situación física de algunos internacionales, De la Fuente se mostró optimista: “Rodri quizá nos dé una sorpresa agradable antes de lo esperado; tiene ilusión para reaparecer pronto. Carvajal, aunque es muy duro, necesitará algo más de tiempo, pero está trabajando para volver cuanto antes”.

También hubo espacio para hablar del joven Dean Huijsen, actual jugador del Bournemouth, a quien la selección sigue de cerca desde hace tiempo:

“Para nosotros no es un descubrimiento. Llevamos mucho tiempo trabajando para conocer el presente y futuro de la selección”, aseguró. Cuestionado sobre si Huijsen está preparado para un club grande, respondió con prudencia: “Hay que enseñar a los futbolistas jóvenes que esto es un proceso. Si sigue así, puede jugar en cualquier equipo”.

Para cerrar, fue preguntado por un jugador no español al que le gustaría dirigir. Su respuesta fue clara: “Julián Álvarez es un futbolista que siempre me ha gustado por su actitud, su compromiso y porque tengo referencias de que es una gran persona”.