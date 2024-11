Rodri: "Duermo con el Balón de Oro"

Rodri, el defensa español del Manchester City, ha asegurado en una entrevista en El Partidazo de COPE que ganó el Balón de Oro "por la regularidad" y que duerme con el trofeo y se lo intenta llevar a todas partes.

Más Noticias Manchester City: Crisis en el oasis de Guardiola

Gané por la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El jugador más regular en la temporada fui yo". "Duermo con el Balón de Oro y me lo intento llevar a todos los lados. Dos días antes de la gala mi padre me dijo que me preparase por lo que pueda pasar: 'Tú prepárate algo, no vaya a ser que lo ganemos'". "Nadie nos dijo que iba a ganar. Tú vas allí y hasta que no se abre el sobre... Hombre, si no vienen los del Madrid será por algo, pero...". "Es verdad que somos un país peculiar. Somos antes de nuestro club que de nuestro país, y eso no pasa en otros países. Pero he sentido el calor de muchísima gente y nadie me ha dicho 'Mira este paquete que lo ha ganado...'".

“Una de las felicitaciones que más ilusión me ha hecho es la de Iniesta. ¿Qué le digo yo a Iniesta? Si es que él tendría que tender uno en sus vitrinas. Es el mejor de todos los tiempos en nuestro país y me da un poco de vergüencilla responderle", afirmó.

"Tengo en mente jugar esta temporada. Tengo en mente volver este año, como un reto. Nos ha sorprendido a todos el nivel del Barcelona. Por la cantidad de jugadores de la Selección Española que tienen, me alegro", dijo.

"Lo de Morata es bastante más común de lo que la gente piensa. Todos pasamos por momentos bajos a nivel mental y es una cosa a mejorar. Yo le conozco hace muchos años y sabía que algo no iba bien. Con 17 años quería dejar el fútbol. No sé si hubiese sido capaz, pero estaba hundido. Había sacrificado mucho y veía que no, que no iba para adelante. Imaginaros la que me esperaba a mí en Inglaterra, en el vestuario, si hubiesen ganado los ingleses la Eurocopa... Pero si no saben ni dónde está Gibraltar. Les pregunté si se habían enterado de mi sanción y me preguntaron qué era Gibraltar".

"La renovación con el City no es mi prioridad ahora mismo. Quiero recuperarme y ya veremos...". "Me gusta vivir el presente, tengo contrato con el City y estoy muy, muy contento allí. Desde que llegué a Inglaterra siento que es mi casa. Pero veo La Liga española y no me cierro puertas", alegó.

“Yo votaría a Carvajal segundo y a Vinicius tercero", afirmó para zanjar la entrevista.