La confesión más sincera de Guti sobre Mbappé en "El Chiringuito": "Espero más de él"

El exmadridista Guti siempre tuvo elogios para Kylian Mbappé. "Mbappé es un talento único, y a su edad, ya está demostrando cosas que pocos jugadores logran a lo largo de toda su carrera. Tiene una capacidad física impresionante, es rapidísimo y su inteligencia en el campo es algo que muy pocos futbolistas poseen", comentó Guti hace un tiempo. "No es solo un goleador, también sabe asistir, crear jugadas, y se desenvuelve con una madurez que sorprende para alguien tan joven", matizó. Unas palabras que empiezan a cambiar de rumbo por el rendimiento del galo que está a la sombra de Vinicius.

El exjugador del Real Madrid también comparó en su día a Mbappé con otros grandes nombres de la historia del fútbol, subrayando que el francés tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. "Lo veo como un jugador que podría estar entre los más grandes, al nivel de Messi o Ronaldo, si mantiene su nivel de compromiso y sigue desarrollándose", añadió Guti.

Sin embargo, el pasado lunes Guti volvió a hablar sobre el atacante. "Espero muchísimo más de Mbappé. No sé qué pasa. Él lo intenta, pero necesita algo más para jugar en el Real Madrid. Está viendo que su gran rival dentro del equipo lo hace como lo hace y mete tres goles y las pelea y cuando no le sale lo sigue intentando", aseguró el tertuliano de "El Chiringuito" bajo la atenta mirada de un Josep Pedrerol que no paraba de preguntarle sobre el francés.

De momento, Mbappé lleva ocho goles y dos pases de gol en un total de 16 partidos. Sin embargo, más allá de los datos, la afición madridista espera mucho más de Kylian de cara a su regularidad partido a partido. Una asignatura pendiente también es ser más decisivo en partidos importantes.