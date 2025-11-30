Sale a la luz la causa de la muerte de Tania Souza, histórica 'ring girl' y entrenadora de MMA

El mundo de las artes marciales mixtas sigue en shock. Tania Souza, histórica “chica del ring” y entrenadora personal de las artes marciales, fue encontrada muerta en su casa de Río de Janeiro, Brasil.

Souza había desactivado sus perfiles de las redes sociales en un momento de profunda fragilidad emocional y problemas de salud mental, tal y como informaron también su círculo más íntimo. Además, varios medios han revelado que consumía sustancias.

«Quiero expresar mi eterna gratitud a Tania Souza, una gran amiga que marcó profundamente nuestra historia. Fue la primera Ring Girl de nuestros eventos; creímos en ella y ella en nuestro trabajo desde el principio, y brilló con su presencia, belleza, alegría y luz», lamentó la empresa Mr. Cage Championship MMA en redes.

"Tania, ya no estás con nosotros, pero sigues viva en cada recuerdo, en cada foto, en cada momento especial que compartimos", añadió sobre la conocida como "chica de ring del Amazonas".

La policía revela la causa de su muerte

Tras muchas especulaciones y rumores, la policía ha revelado por fin las causas de su fallecimiento. Según los primeros informes de la policía y los medios locales, la causa de la muerte de Tania Souza fue una insuficiencia cardíaca , que ocurrió cuando estaba sola en casa. Los investigadores afirmaron que no había señales de algo ilícito y se cree que su muerte repentina fue el resultado de graves complicaciones de salud. Según sus familiares y amigos cercanos, Tania se había quejado de las molestias que enfrentaba antes de morir, pero nadie esperaba que la situación se volviera fatal.