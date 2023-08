Salma Paralluelo, otra vez decisiva

Salma Paralluelo ya fue la heroína de España en los cuartos de final ante Países Bajos. Su golazo en la prórroga ante las neerlandesas significó el pase a semifinales y en la penúltima ronda ha repetido. La extremo, que ante Suecia actuó de "9", fue la encargada de marcar el primer gol ante las suecas.

"He sentido muchísima ilusión, igual que pasó en el anterior partido", comentó a Televisión Española después de alcanzar la final del Mundial. "Ha sido muy duro, nos han metido ese gol del empate que ha sido un palo, pero hemos sabido remontar porque este equipo puede con todo", destacó la zaragozana. "Pensaba en mi familia, en toda la gente que me apoya, en ellas porque nos lo merecíamos. Hemos dado este pasito y nos queda un último empujón. Nos queda la final, tenemos el último reto, el grande, y trabajamos para hacerlo", afirmó Paralluelo. Jorge Vilda apostó por ella como nueve y la apuesta funcionó: "Al calentar, el míster me ha dicho que iba a salir de nueve y he dicho, a jugar", aseguró.

Salma Paralluelo busca el que es su tercer Mundial después de los títulos sub'17 y sub'19. Cuando ganó su primer título, la actual jugadora del Barcelona era la más pequeña, como sucede ahora. Siempre adelantada a su tiempo a pesar del desgaste que le suponía su doble vida, porque entonces todavía compaginaba el fútbol con el atletismo.

Nacida en Zaragoza, allí comenzó a practicar los dos deportes. Mientras jugaba en el equipo de la ciudad, el Zaragoza CFF, progresaba en las pistas como cuatrocentista. Es plusmarquista española de 400 vallas sub'18 y de 400 lisos sub'18 y sub'20 en pista cubierta. Tenía 15 años y tres meses cuando ganó su primera medalla en un campeonato de España absoluto, en 400 y en pista cubierta.

Nada cambió cuando se marchó al Villarreal y cambió también el Scorpio 71 por el Playas de Castellón. Pero cuando fichó por el Barça la temporada pasada decidió abandonar el atletismo. De su tiempo en las pistas le queda la velocidad que tanto valoran el seleccionador y sus compañeras. Es una jugadora capaz de cambiar el ritmo del partido con su aceleración y permite a España buscar opciones diferentes a las habituales y además tiene gol con su "zurdita" como asegura su compañera Aitana Bonmatí.

Salma es decisiva para la selección y para el Barcelona, con el que ha completado un curso excepcional. Ha ganado la Liga y la Liga de Campeones, pero no se conforma ni piensa que haya alcanzado ya su mejor nivel. «Tengo que mejorar muchísimas cosas. Por ejemplo, en la toma de decisiones. Sé de dónde vengo y seguiremos trabajando para seguir mejorando», explica. Y para eso tiene en cuenta los consejos. «El mejor es que hay que ser constante, hay que tener paciencia porque las cosas no salen de un día para otro y que si aguantas y trabajas y confías siempre acaban saliendo», dice mientras sueña con el tercer Mundial.