Sento Martínez, entrenador del campeón de Europa de boxeo: "Jairo Noriega está dispuesto a escuchar ofertas"

Sento Martínez "El Tsunami" es un entrenador profesional de boxeo residente en Valencia. Como boxeador realizó más de 80 peleas amateur y 22 como profesional, donde llegó a recorrer media Europa. Antes de retirarse montó su propia escuela de boxeo, el Club de boxeo Tsubox, situado en el barrio marítimo del Cabañal (Valencia), donde actualmente entrenan unos 260/280 deportistas que van desde los 6 hasta los 70 años.

Entre todos estos deportistas destaca uno de ellos que despunta a nivel internacional, Jairo Noriega. El púgil de Villareal disputó el año pasado el campeonato del mundo de la WBO en Japón frente al local Shokichi Iwata, donde salió derrotado, cosa que le hizo replantearse su carrera.

Hace escasas semanas volvió a subirse al ring para coronarse como campeón de Europa en su propia localidad natal frente al francés Rakyb Rajid al que venció por decisión unánime. A sus 32 años, Noriega es uno de los mejores boxeadores de España y con esta victoria tiene la posibilidad de volver a disputar un título mundial. Para ello, La Razón ha hablado con su entrenador Sento Martínez para conocer como fueron estas dos últimas citas internacionales de Noriega y cuáles son sus planes a futuro.

Jairo Noriega Boxing dreams

¿Cómo es entrenar con Jairo Noriega?

Muy bien, entrenar con Jairo es increíble, no solo por la disciplina, sino por lo que es. Es un gran profesional de los pies a la cabeza. Siempre está entrenando y dando lo mejor de sí.

¿Cómo viviste el campeonato mundial de Jairo Noriega?

Bueno pues fue un poco un jarro de agua fría, una derrota un poco rápida. Jairo llevaba muy buena preparación, el combate para mi iba parejo aunque íbamos ganando por poco. El combate iba como nosotros esperábamos hasta el momento del Nocaut.

Sabíamos que un golpe al encuentro era la única manera de que Iwata ganara a Noriega. Sabíamos que por puntos era muy difícil perder con Iwata aunque el combate era en Japón. Y pues bueno, fue un golpe al encuentro como podía pasar, esto es boxeo, pasó y perdimos. Nos tocó el sabor amargo de la noche, pero no pasa nada hay que seguir trabajando.

¿Cuál crees que fue el fallo de la pelea?

Yo creo que el fallo fue que Jairo quiso ir a ganar la pelea antes de hora. No fue fallo de él. La culpa principal es mía que yo fui el que le permitió hacerlo. Creo que la pelea iba inteligentemente.

Nuestra táctica era pasar el sexto round que era cuando Iwata pegaba el bajón boxear a la contra y hacerle fallar los primeros rounds. Pero Jairo se sintió muy a gusto, Jairo conectó buenas manos y eso le hizo incrementar el ritmo de pelea y querer disfrutar y ganar puntuando más de la cuenta. Eso le hizo cometer errores en defensa como vio todo el mundo. Yo le dejé ir a buscar la pelea de verdad y fallamos todo el equipo en general. Pero hemos aprendido de los errores.

Hace escasas semanas se coronó por segunda vez como campeón de Europa, ¿Cómo lo viviste?

Lo vi muy bien. Vi a Jairo disfrutando otra vez arriba del ring. Él necesitaba un descanso grande porque como bien sabes lleva muchos títulos seguidos sin descansar una pelea tras de otra y necesitaba un descanso. Ha estado 5 o 6 meses incluso pensando en el retiro. Decidimos hacer esta pelea para ver como se sentía.

En cuanto a la pelea esperábamos un francés boxeando hacia atrás y Jairo hacia adelante. El combate empezó así, estuvo muy cómodo y metió manos muy potentes. Eso hizo que el francés viera que yendo hacia atrás el combate se le iba. Entonces el francés decidió ir al frente y nosotros decidimos boxear hacia atrás y Jairo le dio un repaso de boxeo como vio todo el mundo.

Ahora Jairo está descansando, está centrado en su familia, en su gimnasio. Y bueno, sus managers, tanto su promotor como Oscar Zardaín están trabajando para buscar una buena oportunidad, pero de momento está descansando.

¿Ha llegado el retiro de Jairo Noriega o podremos ver algún combate más?

No quiero vaticinar que se va a retirar ya. Jairo está descansando pero está abierto a escuchar ofertas, está abierto a seguir boxeando. Pero siempre y cuando tanto económicamente como deportivamente sea algo valioso para nosotros. No nos interesa combates de rodaje ni intermedios. Queremos que todo compense. Queremos un reto deportivo aceptable.

Sento Martínez junto a Jairo Noriega Sento Martínez

¿Cómo ves la situación del boxeo español?

Yo veo que en España hay mucha materia prima y muy buena además. Cada vez se apuntan más personas al gimnasio, desde más pequeños ¿y eso que hace?, pues que haya más materia prima. Si hay más materia prima, pues habrá más boxeadores. Solo hay que mirar los campeonatos de España amateur, que cada vez participan más boxeadores, y cada vez mejores.

En el plano profesional por ejemplo tenemos grandísimos boxeadores, tenemos a Jon Fernández, a Samuel Molina, a Jairo Noriega, Jorge Fortea, Sandor Martin y muchos otros. Son boxeadores muy buenos que están despuntando fuera de España.

Tienes algún mensaje para aquellos que quieren iniciarse en el mundo del boxeo

Que prueben, que no le van a pegar. Para que se desmitifiquen de que en el gimnasio se ve mala gente, o de que yo apunto a mi hijo y le pegan, el boxeo no va de eso. Invito a todos los padres que vengan a ver como entrenan sus hijos y van a ver que no le van a pegar, que el ambiente, que el deporte es muy bonito.