Sí, Djokovic está de vuelta: jugará la final de Tokio ante Millman

El hombro izquierdo funciona. Djokovic está de vuelta para afrontar el tramo final de una temporada buena para él (ganó el Abierto de Australia y Wimbledon), pero que se le ha cruzado desde que se lesionara en el Abierto de Estados Unidos. Se temió incluso que se iba a tener que operar y que no podría jugar de nuevo hasta 2020, pero no. Está haciendo la gira asiática y en Tokio va de paseo en paseo. El belga David Goffin podía ser un obstáculo difícil en semifinales, pues 6-3 y 6-4 para el serbio, que siempre fue por delante en el marcador: un 3-0 nada más empezar y un break al inicio del segundo parcial. Lleva cuatro partidos sin ceder un set y con buenas sensaciones, y en la capital de Japón sólo le queda Millman, verdugo de Reilly Opelka (6-3, 7-6 [7/4]), para levantar el título. El australiano es un tenista muy completo, que da ritmo, al que quizá le falte un golpe definitivo. Se han enfrentado dos veces, ambas en 2018, y siempre ganó Nole, que no ha cedido ni un set ante él.

Si gana, Djokovic sumará 500 puntos y distanciará a Nadal en 1.140 en la lucha por el número uno.