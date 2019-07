Silvia Domínguez, el revulsivo desde el banquillo de España ante Rusia en el Eurobasket

Silvia Domínguez (31-1-1987, Barcelona) lleva toda la vida en la selección. Debutó en 2006 y desde entonces es una de las fijas en la edad de oro del baloncesto español. El equipo nacional se mide hoy (15:00, Teledeporte) a Rusia en los cuartos de final del Eurobasket. Una victoria, además del acceso a la lucha por las medallas, daría a España el billete para disputar el Preolímpico en febrero de 2020. «Las rusas son un equipo que juega andando, que van a pocos puntos, pero si estamos a nuestro nivel no tenemos que preocuparnos. Además, todavía no se ha visto nuestro mejor baloncesto», asegura Silvia. En caso de derrota, la puerta olímpica no se cerraría. España debería jugar el sábado contra el perdedor del Serbia-Suecia para alcanzar una de las seis primeras plazas del torneo y de esta forma clasificarse para el Preolímpico.

Silvia es el primer recambio exterior de Lucas Mondelo, el relevo de la capitana Laia Palau. La sexta jugadora en minutos del equipo (7,3 puntos y 2,3 asistencias por partido) y un desatascador saliendo desde el banquillo. «Este año he tenido una buena preparación, no como me pasó en el Mundial del año pasado, que sufrí una lesión muscular y lo pasé muy mal. Ahora tengo claro mi rol y tengo herramientas para ayudar al equipo. Estoy cómoda saliendo desde el banquillo porque me sirve para ver cómo se está desarrollando el partido», comenta. España llega a los cruces después de tres victorias (95-77 ante Ucrania, 67-59 con Inglaterra y 59-56 ante Letonia) y ha cumplido con el primer objetivo: evitar el cruce previo a los cuartos.

Las rusas tuvieron que jugar el martes ante Italia para estar entre las ocho mejores. La conclusión del campeonato hasta ahora ha ratificado las sensaciones con las que llegó el grupo: «Es el más abierto de los últimos años porque hay seis selecciones que podemos estar luchando por el oro. La prueba van a ser los cuartos de final que seguro que son muy apretados. Lo bueno es que hemos demostrado que podemos ganar de muchas maneras». El grupo ha sabido adaptarse a las bajas de Alba Torrens y Sancho Lyttle. No quedaba otra. «La parte buena de las bajas, por decirlo de alguna manera, es que como lo hemos sabido desde el principio y no ha sido algo de última hora, sabíamos a qué teníamos que adaptarnos. Todas hemos dado un paso adelante y estamos muy metidas en el equipo».

Silvia es la capitana del equipo que desde hace años es el gran referente del baloncesto femenino en España, el Perfumerías Avenida de Salamanca. «Llevamos muchos años con la ciudad volcada y somos un referente, como lo es la selección. Nos hemos convertido en un espejo en el que se mira mucha gente y no sólo aficionados al baloncesto. Es verdad que las medallas y los éxitos ayudan, pero este equipo es más que eso», asegura.

Lo que peor lleva Silvia Domínguez en las concentraciones y los campeonatos es el tema de la cocina. Le encanta cocinar y es algo que le sirve para evadirse del baloncesto. «Me gusta mucho y también soy de buen comer. En un campeonato es bastante monótono y aburrido, salvo cuando estamos en España porque hay mucha más variedad. También tiene su lado bueno porque no te tienes que preocupar de lo que vas a cocinar mañana o dentro de dos días». La base tiene claro con qué celebraría una nueva medalla: «Sería con algo muy típico de España. Algún pescado, algo de marisco, algo rico y con lo que no haya que complicarse mucho».

Para Lucas Mondelo, el que nunca se calla según la base, Silvia Domínguez es el componente más racional, más sensato del grupo. «Yo lo que intento transmitir siempre es tranquilidad y aquí trato de ayudar a nuestra capitana, que es Laia. Cada una tenemos muy claro nuestro papel», dice. Y, ¿se ve jugando en la selección como Laia Palau hasta casi los 40? «Mientras esté bien físicamente, mi intención es seguir viniendo».