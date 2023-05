"Stephen Curry sería un gran fichaje para los Harlem Globetrotters"

Hay pocos equipos que puedan presumir de ganar tantos partidos como los Harlem Globetrotters. En realidad ninguno, porque ellos nunca pierden, y si no que se lo digan a los Washington Generals, sus eternos rivales, que llevan desde 1971 intentando encontrar la fórmula para derrotar a los reyes de los mates y las acrobacias, además de soportar todos los chistes y los trucos que tienen a los Generals como víctima. Los Globetrotters, que en 2026 se convertirán en centenarios, están de gira por España de la mano de Proactiv, donde van a visitar diez ciudades y ya han vendido más de 58.000 entradas. Su primera actuación en nuestro país fue este viernes en Tenerife, este sábado estarán en Barcelona, el domingo 14 en Valencia y el lunes 15 de mayo en Madrid.

Ace Porter, de los Harlem Globetrotters Harlem Globetrotters

Entre los novatos de 2023 está Ace Porter, una base de 1,70 de estatura capaz de dejar unas bandejas alucinantes y anotar desde cualquier parte del campo. La presencia de jugadoras es cada vez mayor en los Globetrotters, un sueño para ella que se está haciendo realidad. «Significa mucho para mí ser parte de los Harlem Globetrotters, me siento muy honrada y bendecida de ser parte de una marca tan icónica e histórica y continuar con el legado», asegura a LA RAZÓN. «Mi llegada a los Harlem Globetrotters fue todo lo que podía pedir. Fueron súper acogedores y serviciales con todo lo que necesitaba. Se preocuparon de que me sintiera cómoda y encontrara mi sitio dentro del show. Son ya mi segunda familia. Lo estoy disfrutando, porque no esperaba para nada unirme a ellos. Siempre los vi anunciados en la televisión cuando era pequeña, pero nunca tuve la oportunidad de ir a uno de sus partidos. Definitivamente es perfecto para mí porque tengo pasión por el espectáculo y amor por el baloncesto, así que aquí se unen las dos cosas de manera ideal», explica Ace, y es que los Globetrotters son eso: espectáculo dentro del baloncesto o viceversa. Cuentan con muchos récords Guinness de las cosas más complicadas que se pueden hacer en una cancha: desde el mayor número de mates con los ojos vendados en un minuto hasta la asistencia desde más lejos y por la espalda terminada machacando el aro del rival. Nada es imposible para ellos y siempre con una sonrisa y por eso, si le preguntan a Ace por un jugador NBA ideal para el equipo lo tiene claro. «Me gustaría que se unieran a los Harlem Globetrotters Shaquille O’Neal o Dwight Howard porque son grandes jugadores y encima tienen un sentido del humor alucinante».

Un poco más complicado le resulta elegir entre LeBron James y Stephen Curry como próximo fichaje para los de Harlem. «Guau. Esta pregunta es difícil, porque tenemos grandes matadores, lanzadores y dribladores dentro de nuestra plantilla. LeBron es un gran matador y Steph (Curry) es un tirador brutal. Tendría que decir Steph porque estoy seguro de que podría hacer algunos trucos increíbles», responde finalmente Ace llevándose el asunto a su terreno, porque el juego de ella es más parecido al de la estrella de los Warriors. De hecho, Curry, sin proponérselo, hace trucos propios de los Harlem Globetrotters en sus entrenamientos y calentamientos previos a los partidos. Las redes sociales están llenas de vídeos virales en los que se le ve anotando una canasta limpia desde la décima fila de asientos del Oracle Arena o metiendo unas series de tiros infinitas sin fallo. Incluso sin ángulo, casi desde detrás del tablero. Curry es el base que ha cambiado la forma de jugar al baloncesto en la NBA, acercando un poco el juego «serio» al que han hecho desde siempre los Globetrotters. Los de Harlem ofrecen dos horas de entretenimiento en cada una de sus apariciones en el World Tour que les ha llevado a España. «Aquí el público es genial hasta ahora Es mi primera vez aquí y tengo que decir que la comida es excelente», cierra Ace Porter.