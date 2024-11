Susana Rodríguez buscará defender la triple corona: “Seguiré haciendo triatlón de alto nivel”

Después de concluir el evento del pasado viernes que organizó Mattel en su nombre y en el que se oficializó el lanzamiento del libro My Barbie Storie, Susana Rodríguez Gacio me recibió con una sonrisa en el mismo auditorio en donde minutos antes, la icónica marca Barbie, anunció su inclusión en el nuevo texto al haber sido nombrada la única española dentro de la nueva línea de muñecas inspiradas en referentes femeninos del deporte.

Desde muy joven comenzó su pasión por la actividad física, pero la medicina también la enamoró, por lo que hoy a sus 36 años dedica su vida a ambas actividades: "Hace años mi día a día ha estado dividido. He tenido que dejar de lado muchas cosas propias de las diferentes edades, así ha sido la única manera porque el tiempo es el que es y la ecuación para que dé resultados es esta: constancia y disciplina, sobre todo disciplina".

La triatleta Susana Rodríguez, doble campeona paralímpica y campeona del mundo de triatlón, presenta libro, su muñeca Barbie y realiza una actividad con niños Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

Susana es médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación y trabaja en Vigo, además es bicampeona paralímpica (Tokio 2020 y París 2024), pentacampeona europea y hexacampeona del mundo en triatlón adaptado: "Yo trabajo en el hospital por las mañanas, lunes, martes, miércoles y jueves, y entreno por las tardes". Sin embargo, su éxito como deportista trasciende en ambas disciplinas: "Cuando competí en los Juegos Paralímpico a todo el mundo en el hospital le hizo mucha ilusión, porque al final ellos son los primeros que sufren las consecuencias. Por ejemplo, este año estuve prácticamente dedicada a preparar la competición de París. Al final, no se puede estar en ambos sitios a la vez y unos Juegos requieren mucha preparación, pero pienso que cada persona que me conoce se alegró mucho con el resultado".

La triatleta lleva un entrenamiento riguroso y es lo que le ha ayudado a dar su máximo nivel en cada certamen: "Hay mucha preparación física. Yo hago en la semana unas cuatro o cinco sesiones de natación, cuatro o cinco de carrera y de bici, tres de gimnasio, una de gimnasia preventiva y, por último, trabajo con mi psicóloga deportiva, esto último es muy importante, sobre todo para los Juegos". Ella llegó a París siendo la vigente campeona paralímpica en su disciplina y la presión que sintió fue algo que no pasó desapercibido: "La semana anterior de París para mí fue muy dura, de hecho, cambié el chip justo a tiempo para poder competir, pero hasta el viernes antes de la carrera yo no estaba del todo bien. La gente me hacía referencia a que el objetivo era revalidar el título que había obtenido en Tokio y yo tenía la sensación de que si no conseguía eso iba a ser un fracaso".

JJ.PP/Triatlón.- Susana Rodríguez: "Me fue bastante difícil volver a encontrar el camino tras Tokio" DAVID RAMÍREZ/CPE Europa Press

A tal punto llegó su nivel de tensión que tocó fondo unos días antes de la carrera: "Después del segundo entrenamiento de natación del viernes, cuando salí del río tenía muchísima angustia. Estaba llorando porque al final eran unas circunstancias duras, sobre todo para poder nadar sin saber en donde estás. Esa tarde tuve una sesión con mi psicóloga, quien me ayudó mucho a centrarme nuevamente. Ya el lunes cuando llegó la hora de competir, estaba muy preparada".

Susana acabó llevándose el oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y revalidando su título. Para enmarcar un año de ensueño, también consiguió el oro en el Europeo en Vichy (Francia) y hace pocos días en el Mundial en Torremolinos, siendo muy importante el apoyo de Sara Pérez, su actual guía y compañera de equipo en todas las competiciones, para cerrar el 2024 con la triple corona: "Necesito unas semanas para digerir todo lo ocurrido este año, para plantearme metas futuras y los caminos que deseo tanto en el deporte como en la medicina. Es momento de reestructurar metas. Lo que sí tengo claro es que por ahora empezaré con el ciclo paralímpico y veremos qué pasa durante los siguientes cuatro años".