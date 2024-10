Susana Rodríguez y Barbie se unen para inspirar a las nuevas generaciones

Varios reconocimientos ha recibido la triatleta paralímpica, Susana Rodríguez Gacio por su impresionante trayectoria deportiva y profesional, pero sin duda uno de los más importantes ha sido el que le otorgó Barbie al nombrarla como la única española dentro de la nueva línea de muñecas inspiradas en referentes femeninos del deporte, lo que coincidió con el 65º aniversario de la marca. Debido a esto, no solo fue incluida en el libro My Barbie Storie, sino que también crearon una muñeca a su imagen y semejanza, acompañada de su perro guía de cuatro años, Yellow.

La triatleta Susana Rodríguez, doble campeona paralímpica y campeona del mundo de triatlón, presenta libro, su muñeca Barbie y realiza una actividad con niños Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

Rodríguez estuvo este viernes en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid en un evento organizado por Mattel. Allí tuvo la oportunidad de conversar con 45 niños y niñas del colegio Santa Isabel sobre su historia de vida y logros. Durante la actividad, destacó por su gran carisma y humildad, así como por su entereza y gallardía a la hora de superar cualquier reto que se le ha atravesado en el camino.

Pese a ser invidente de nacimiento, desde muy pequeña ha estado involucrada en el deporte consiguiendo varias medallas de oro en triatlón adaptado, entre esas dos en los Juegos Paralímpicos, cinco en los Mundiales y cuatro en los Campeonatos Europeos. Además, su otra pasión es la medicina, campo en el que ejerce como especialista en Rehabilitación.

Según comentó a este diario Celine Ricaud Soto, directora de marketing de Mattel en España, Portugal e Italia: "Este proyecto parte de un research que se hizo hace cinco años en el cual destacó que, a partir de los 5 años, las niñas y niños dejan de creer en que pueden alcanzar cualquier meta, esto nos llamó mucho la atención y por eso nos aventuramos. El proyecto tiene diferentes divisiones, incluyendo dar visibilidad a mujeres que han tumbado barreras, por eso lo hacemos cada año con un selecto grupo. Justo queremos inspirar a los niños a seguir sus sueños".

"Es verdad que Susana es la persona que encarna todo lo que es Barbie, desde el reto de modelo a seguir, porque es médico, triatleta, medalla de oro y todo esto lo ha hecho con los retos que la vida le ha puesto", añadió Celine sobre el reconocimiento que le han hecho a la deportista.

Susana es sinónimo de inspiración

Durante el evento, los niños pudieron formularle preguntas a Rodríguez, participar en una dinámica de carrera adaptada y escuchar las palabras que la triatleta les dedicó: "Hay dos cosas muy importantes, la constancia y el esfuerzo. A través de ellas podemos conseguir muchísimas de las cosas que queremos y que, a priori, nos pueden parecer muy difíciles o imposibles", inició.

Sobre su papel en el sector de la salud comentó que: "Desde pequeña comencé a interesarme por la medicina, pero tenía un gran inconveniente que era el no ver. Cuando cumplí 18 años llegó el momento de irme a la universidad y, entre dudas y voces que me decían que no iba a ser capaz, decidí comenzar Fisioterapia. Pero a la mitad de los estudios busqué en internet 'blind doctors' y encontré que sí había doctores ciegos en Estados Unidos. Ahí fue cuando pensé que, si había médicos que allí lo hacían, por qué no iba a poder yo. En cuanto acabé fisio me fui a estudiar Medicina".

"Me siento muy feliz porque puedo aportar mi granito de arena para que la gente tenga una vida mejor. Desde pequeña tenía una ilusión muy grande y, aunque parecía muy difícil, me animé a probar. A veces cuando pruebas las cosas, te esfuerzas y te gusta, estas cosas pueden ser posibles. Dan igual nuestras limitaciones, pero no podemos dejarnos influenciar por lo que digan los demás", añadió.

En cuanto al deporte, comentó que el practicarlo fue muy importante a la hora de comprender que era igual de capaz a todos los demás. En sus inicios, a los 10 años, comenzó con el atletismo en carrera y saltos, luego se especializó en el triatlón. "No os pongáis límites. Probad a hacer las cosas, apuntaos a actividades y animaros a conocer el mundo. Sed vosotros y, a lo mejor, algún día estáis aquí, con un grupo de niños contándoles que aquello que soñabas cuando estabas en quinto de primaria se convirtió en verdad", concluyó.

Por último, le agradeció a Barbie por el privilegio de formar parte de ese proyecto, siendo su muñeca el símbolo de la historia de una niña que tenía sueños y que, con trabajo y constancia, los hizo realidad, sin importar las dificultades. "Esta muñeca es única para ella, es nuestro regalo para ella por ser un modelo a seguir", indicó Celine Ricaud.