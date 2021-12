Hace algo más de once años, en la primavera de 2010, Marc López (31-7-1982, Barcelona) recibió una llamada de Nadal. La propuesta era que volase a Estados Unidos para competir en el cuadro de dobles de Indian Wells junto a él. El ofrecimiento se limitaba al torneo en el desierto californiano, Rafa no iba a jugar el doble en Miami y no había garantía ninguna de que Marc pudiera competir en el siguiente Masters 1.000. Cogió un vuelo y se plantó en Estados Unidos. Carecía de patrocinadores, era el número 88 del mundo, con lo que no tenía plaza garantizada en torneos importantes, y como él mismo recuerda para la ATP: «Aparecí allí con unas zapatillas Wilson, llevaba un polo Babolat, cada cosa de una marca diferente... digamos que mi indumentaria no era la de un profesional del tenis de alto nivel, pero es un torneo que recuerdo con mucho cariño». Marc continúa: «Estaba en un momento de transición en mi carrera y estuve cerca de no ir. No estaba muy convencido, pero por suerte lo pensé bien y está claro que a una oportunidad de jugar con Rafa nunca hay que decir que no. Sólo faltaría. Fue mi primer gran torneo y ahí me cambió todo. Me metí como número 30 del mundo y pude jugar Miami con otra pareja». Aquel torneo lo acabarían ganando en una final que Rafa jugó horas después de haber caído en semifinales ante Ljubicic. «Rafa ha demostrado ser un buen amigo», afirmó Marc después de una victoria que le hizo creer en sí mismo y convertirse en el mejor doblista español del circuito junto a Marcel Granollers.

La relación entre Marc López y Nadal ha dado ahora un paso adelante. El catalán se ha unido al cuerpo técnico del número seis del mundo y será uno de sus entrenadores en la temporada que está a punto de arrancar, tal y como adelantó Marca. Marc se suma a la pareja Carlos Moyá-Francis Roig que ha dirigido la carrera del zurdo desde que el tío Toni diera un paso al lado.

Marc ya ha ejercido como técnico en la ATP. En 2020 dirigió a su amigo Feliciano López y el año pasado regresó al circuito para despedirse hace seis meses en Kitzbühel formando pareja con Jaume Munar. Marc ya sabe lo que es entrenar con Rafa. Además de compartir pista como pareja de dobles, ambos han formado parte del equipo de Copa Davis, de la ATP Cup y hace un año estuvo con Nadal en la burbuja que el Open de Australia preparó en Adelaida. Su mejor momento juntos fue cuando ganaron el oro olímpico en Río 2016. Fue el último título de un dúo que levantó otros cuatro: Doha 2009 y 2011 e Indian Wells en 2010 y 2012.

Su estreno como técnico en un torneo oficial estaba previsto para la primera semana de enero en Melbourne, pero todo apunta a que Rafa no va a acudir al único torneo que tenía intención de jugar antes del Open de Australia debido al positivo por covid-19 que también ha afectado al propio Marc. Todo apunta a que el debut de Nadal se pospondrá hasta el 17 de enero con el arranque del primer Grand Slam de la temporada. El responsable del torneo, Craig Tiley, está convencido de que Rafa acudirá al primer Major del año: «Si vas a dar positivo por covid-19 y quieres jugar el Open de Australia, el momento de padecer la enfermedad y superarla sería ahora. Un poco más tarde sí habría problemas».