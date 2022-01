10 preguntas y respuestas para entender el “caso Djokovic”

Novak Djokovic estuvo a una victoria de arrasar en los cuatro torneos de tenis Grand Slam del año pasado y entró en 2022 con el objetivo de ganar un título para establecer el récord masculino de 21 Grand Slams ganados. Ahora, el jugador podría ver truncado ese sueño si finalmente no se revoca la suspensión de su visado.

El tenista serbio vive uno de sus peores momentos. retenido en un hotel “infame en Australia” a la espera de que se resuelva su deportación o se le permita disputar el Open de Australia sin estar vacunado. A la espera de la vista judicial del lunes, su caso se ha convertido en una enorme polémica internacional que ha vuelto a colocar al tenista en el ojo del huracán. Estas son algunas de las claves para entender el caso Djokovic:

1. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA EXENCIÓN DE DJOKOVIC? ¿A ALGUIEN MÁS SE LE OTORGÓ UNO?

El gobierno estatal de Victoria, donde se encuentra Melbourne Park, ordenó vacunas completas para todos los jugadores, el personal y los aficionados en el Abierto de Australia, a menos que haya una razón médica genuina. El viceprimer ministro del estado de Victoria, James Merlino, dijo que las exenciones médicas no serían “una escapatoria para los tenistas privilegiados” y que solo serían posibles en “circunstancias excepcionales si tienes una condición médica aguda”. Tennis Australia dijo que la solicitud de exención de Djokovic “se concedió tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos”. Ni Tennis Australia ni Djokovic revelaron la razón por la que solicitó una exención. El director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley, ha confirmado que un total de 26 jugadores o personal de apoyo solicitaron exenciones y se les concedió.

2. ¿CUÁLES SON LAS EXENCIONES?

Estas son las cinco excepciones que permite Australia :

Para una vacuna de mRNA COVID-19 (Pfizer):

-Enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos 3 meses, por ejemplo, miocarditis o pericarditis; fiebre reumática aguda o enfermedad cardíaca reumática aguda (es decir, con inflamación del miocardio); o insuficiencia cardíaca aguda descompensada-.

Para todas las otras vacunas COVID-19:

-Afección médica grave aguda (por ejemplo, someterse a una cirugía mayor o ingreso hospitalario por una enfermedad seria). Por lo general, estas son afecciones por tiempo limitado (o el tratamiento médico para ellos tienen un límite de tiempo). -Infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, en la que la vacunación se puede aplazar hasta 6 meses después de la infección. La vacunación debe posponerse 90 días en personas que hayan recibido anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 o terapia con plasma de convalecencia. -Cualquier evento adverso grave atribuido a una dosis previa de una vacuna COVID-19, sin otra causa identificada y sin una vacuna alternativa aceptable disponible. Por ejemplo una persona menor de 60 años, contraindicada para recibir la vacuna Pfizer y en quien los riesgos no superan los beneficios de recibir la vacuna AstraZeneca, es elegible para una exención. -Si el vacunado representa un riesgo para ellos mismos o para otros durante el proceso de vacunación, pueden garantizar una exención temporal de la vacuna. Esto puede incluir una variedad de personas con trastornos subyacentes del desarrollo o de la salud mental, pero teniendo en cuenta que no farmacológicos. Las intervenciones pueden facilitar de forma segura la vacunación en muchas personas con problemas de comportamiento.

3. TENÍA UNA EXENCIÓN, ¿POR QUÉ SE EVITÓ A DJOKOVIC ENTRAR A AUSTRALIA?

La noticia de que Djokovic había recibido aprobación para jugar en el Abierto de Australia -que empieza el 17 de enero- fue revelada por el propio tenista el martes. Cuando aterrizó en el aeropuerto, la Fuerza Fronteriza de Australia canceló la visa de Djokovic, alegando que “no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada”. El primer ministro Scott Morrison tuiteó: “Nadie está por encima de estas reglas” y luego dijo en una conferencia de prensa que la exención de Djokovic no era válida, pero la realidad, es que los motivos para rechazarla no se han explicado.

4. ¿ES REALMENTE DJOKOVIC UN PRISIONERO EN AUSTRALIA?

Novak Djokovic fue trasladado a primera hora de ayer al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo que han sido detenidos por las autoridades de inmigración, después de que fuera entrevistado durante más de ocho horas por las autoridades fronterizas por no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19.

En una breve vista, los abogados pidieron que Djokovic fuera trasladado a un hotel con cancha de tenis y que la demanda se resuelva antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne, pero de momento la petición no ha sido atendida.

En Serbia aseguran que Novak Djokovic ha pedido pasar el día de Navidad (para la iglesia ortodoxa) de mañana con su equipo y le han dicho que no. Aún no le han devuelto ni la cartera ni la mayoría de sus pertenencias, que seguirían requisadas en el aeropuerto mientras él tiene una bolsa con lo básico. Sin embargo, las autoridades australianas niegan la mayor. “El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, es libre de salir del hotel de la ciudad de Melbourne, en donde está recluido desde el jueves tras la cancelación de su visado para retornar cuando quiera a su país de origen”, dijo hoy la ministra australiana de Interior, Karen Andrews.

5. ¿SE HA VACUNADO DJOKOVIC? ¿HA TENIDO COVID-19?

Si bien Djokovic se ha negado rotundamente a decir explícitamente si recibió o no alguna vacuna para protegerse contra el coronavirus, no habría necesitado una exención para ingresar a Australia si estuviera completamente vacunado. En abril de 2020 emitió un comunicado en el que decía: “Personalmente me opongo a la vacunación contra el COVID-19 para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, tendré que decidir si hacerlo o no “. Dos meses después, él y su esposa dieron positivo por la enfermedad provocada por el coronavirus tras un torneo de exhibición que organizó sin distanciamiento social ni mascarillas. El problema es que el contagio es anterior a los seis meses que marca el protocolo de exenciones.

5. ¿CUÁL HA SIDO LA REACCIÓN EN AUSTRALIA?

Los australianos rechazaron la decisión de otorgar una exención a Djokovic, lo que causó que el primer ministro Scott Morrison cambiara su postura. Djokovic ha sido una figura polarizadora durante la pandemia. En 2020, tuvo que disculparse tras organizar una gira comercial de tenis donde él y otros jugadores se contagiaron de covid-19.

Mientras tanto, en Australia, los residentes han tenido que soportar meses de confinamiento y restricciones. La mayoría han obedecido las directivas del gobierno de vacunarse, y más de 90% de la población adulta ha recibido dos vacunas. Pero el país también atraviesa la peor ola de covid-19 con más de 70.000 casos nuevos reportados hoy. La situación tiene a los hospitales y negocios bajo inmensa presión, y la ansiedad pública es alta.

Al comienzo, Morrison declaró que aceptaba la decisión del gobierno del estado de Victoria de otorgar a Djokovic y otros jugadores las exenciones médicas. El martes, indicó que las autoridades federales, que controlan las fronteras, “actuarían de acuerdo” a las decisiones del estado y que “así es como eso funciona”. Pero en medio de la indignación pública, el miércoles se echó para atrás. Morrison advirtió que Djokovic sería devuelto a casa si no podía mostrar la prueba médica correcta para su exención.

Algunos han acusado a Morrison de politizar el problema. El propio primer ministro se encuentra bajo presión en medio del auge de covid-19 y todo esto está sucediendo a pocos meses de las elecciones federales programadas para mayo.

7. ¿POR QUÉ ES ESTE OPEN DE AUSTRALIA ES TAN IMPORTANTE PARA DJOKOVIC? ¿Y POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL TORNEO?

Djokovic podría estar a punto de hacer historia, a un trofeo de Grand Slam de superar a sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal. Al entrar en la temporada 2011, Federer poseía 16 títulos importantes, Nadal nueve y Djokovic uno. Ahora cada uno tiene 20. Djokovic, quien el año pasado eclipsó la marca de Federer por la mayor cantidad de semanas en el número 1en el ranking masculino, ya posee nueve campeonatos del Abierto de Australia, el récord masculino.

8. ¿DEBEN VACUNARSE LOS JUGADORES DE TENIS PARA JUGAR EN TODOS LOS TORNEOS?

No. En el tenis, estos mandatos provienen de los gobiernos nacionales, estatales o locales, y esta es la primera vez que se inmiscuyen en un torneo. En el último evento de Grand Slam, por ejemplo, el US Open en Nueva York en agosto y septiembre, los jugadores y los miembros de su equipo no necesitaban ser vacunados (después de recibir indicaciones de la oficina del alcalde, la Asociación de Tenis de EE. UU. Sí requirió test a los espectadores).

9. ¿ESTÁN VACUNADOS LA MAYORÍA DE LOS JUGADORES DE TENIS?

Al menos otros dos, Tennys Sandgren y Pierre-Hugues Herbert, no participarán en el Abierto de Australia porque no están vacunados. Una portavoz de WTA afirmó esta semana que el 85% de las 100 mejores jugadoras están completamente vacunadas; un portavoz de la ATP tuiteó a fines del mes pasado que la cifra de vacunación entre los 100 mejores tenistas era del 95%.

10. ¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA?

El contingente de Djokovic está furioso por el giro radical repentino y sostienen que lo están utilizando como ejemplo. Además, hay otros tres tenistas no identificados con exenciones a los que se les ha permitido la entrada al país, de acuerdo a los medios australianos. La audiencia del Tribunal Federal y de Familia de Australia, que debe analizar el caso, fue convocada para el lunes, así que el tenista podrá permanecer en el país hasta entonces.

Djokovic ha iniciado acciones legales en el Tribunal Federal de Circuito de Australia contra la cancelación de su visa, y eso hasta ahora ha impedido su deportación. Se encuentra retenido en un hotel de detención de inmigrantes.