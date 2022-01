Deportación, golpear a una juez o fiestas en pandemia: los escándalos de Novak Djokovic

Novak Djokovic vive uno de sus peores momentos. retenido en un hotel “infame en Australia” a la espera de que se resuelva su deportación o se le permita disputar el Open de Australia sin estar vacunado. A la espera de la vista judicial del lunes, su caso se ha convertido en una enorme polémica internacional que ha vuelto a colocar al tenista en el ojo del huracán. Sin embargo, no es la primera vez que el serbio se ve rodeado por el escándalo. Acumula casi tantas polémicas como Grand Slam y estás son las más sonadas:

“Chupénme la...”

Una de las “históricas” escenas de mal humor de Djokovic dentro de una cancha de tenis tuvo lugar en la final del Miami Open 2015, ante Andy Murray. El partido estaba igualado y Novak se descargó con gritos y gestos de mal gusto contra uno de los chicos recogepelotas por entender que le había hecho perder el punto. La reprobación de los asistentes fue total.

Con el primer set en manos del británico y estando 3 iguales en el segundo, el público dejó caer otro estruendoso griterío por un punto ganado por Murray. Djokovic miró desafiante hacia las gradas y gritó en serbio “¡Popuši mu kurac!”, que en español sería algo así como “chúpenme la…”

Lanzamiento de raqueta

Jugando el Roland Garros 2016, en la instancia de cuartos de final, vivió una particular situación que por poco no paso a mayores. Su frustración enfrentando a Thomas Berdych lo llevó a lanzar su raqueta sin mirar y casi impacta en un juez de línea.

Así se ha jugado Djokovic la descalificación. Casi le da al juez de silla con la raqueta. pic.twitter.com/ZVNm0CjCIl — José Morón (@jmgmoron) June 2, 2016

Seis meses después, jugando ante Dominic Thiem en el ATP Finals, en Londres, los que recibieron el mal humor, y un pelotazo, fueron los espectadores. “¿Me descalificaron? No, pudo haber sido grave si golpeaba a alguien del público. Pero no. También pudo haber nevado dentro del estadio, pero eso tampoco ocurrió”, dijo con ironía en conferencia de prensa.

Antivacuna y “fiestas cóvid”

En abril del 2020 se refirió por primera vez al tema vacunación y dejó una polémica declaración. “Personalmente, yo me opongo a la vacunación y no quisiera ser forzado por alguien a ser vacunado para poder estar en condiciones de viajar. Pero, si esto se transforma en algo compulsivo yo debería tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre este asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento”, comentó en N°1 del Ranking ATP durante una trasmisión en vivo.

Si embargo el escándalo más gordo llegaría meses después con la organización del Adria Tour, un torneo de tenis de exhibición organizado por él en Serbia, Croacia, Montenegro y Bosnia Herzegovina en plena pandemia. No se tomaron medidas anticovid ni entre el público ni con los jugadores.

Djokovic defendió su torneo señalando que la situación en esos países era diferente a los Estados Unidos o Inglaterra, pero al final todo se descontroló, ya que los contagios se incrementaban exponencialmente y tuvo que cancelar los últimos dos partidos. Los partidos tenían público en las gradas, no había protocolo, no era obligatorio el uso de mascarilla y no faltaron las fiestas.

Una fiesta derivó en un contagio masivo de #coronavirus en tenistas.

Se infectaron el tenista croata Borna Coric, el entrenador físico de Djokovic y él; Marco Panichi, y el entrenador de Dimitrov, Cristian Groh, además de Dimitrov, que fue el primero.

pic.twitter.com/h8gROdhSLx — Janosik García (@Janosikgarciaz) June 23, 2020

Nole anunció poco después que dio positivo a Coronavirus después de jugar el Adria Tour, sin embargo, la polémica se desató cuando se filtraron las fotos y videos en donde se le veía en una fiesta junto a otras personas, entre las que se encontraba la esposa de Djokovic, que también dio positivo.

“Inmediatamente al llegar a Belgrado, me sometí a la prueba junto a todos los miembros de mi familia y el equipo con el que estuvo en Belgrado y Zadar. Di positivo junto a mi esposa. No muestro síntomas”, señaló el tenista en un comunicado oficial.

Golpear a una jueza

Pero en 2020 aún quedaría tiempo para sumar otro escándalo. El 6 de septiembre, Novak se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Grand Slam en ser descalificado en medio de un partido.

Nole jugaba el primer set por los octavos de final del US Open frente al asturiano Pablo Carreño. En el undécimo juego del primer set, el español lograba quebrar el servicio del serbio. Muy enfadado, Djokovic lanzó con su raqueta la pelota que tenía en la mano hacia la pared del fondo pero, en su trayectoria, la bola golpeó accidentalmente en la garganta de una jueza de línea, quien cayó al suelo y debió ser asistida por los médicos del torneo.

ÚLTIMA HORA 🚨| Novak Djokovic, descalificado del #USOpen tras un pelotazo a una juez de línea en la cabeza



Pablo Carreño, clasificado para cuartos de final#USOpen pic.twitter.com/ZQJs6EZ43u — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020

La mujer gritó y se fue al suelo y la cara de susto de Djokovic fue tremenda al ver la que había liado. Se fue a ver cómo estaba. Se levantó y abandonó la pista con una botella de agua. Después, la juez de silla y el supervisor se reunieron y tomaron la decisión de expulsar al número uno. Nole intentó defenderse y en la conversación dijo: “Ella no ha tenido que ir a un hospital”. Y casi suplicó: “¿Me vas a descalificar por esto con mi carrera, en un Grand Slam, la pista central... “. Pues la respuesta fue “sí”, y el US Open lo explicó en un comunicado: “De acuerdo con el reglamento del Grand Slam, tras su acción de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro descalificó a Djokovic del US Open”.

Los juegos de Tokio: Rabieta y espantada

Superada la primera mitad de la temporada 2021, se disputaban los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Djokovic la volvía a liar.

Acababa de empatar a un set el partido de la lucha por el bronce, pero Novak Djokovic estaba lejos de ser el número uno del mundo. En el primer juego del tercer set, con Pablo Carreño al servicio, el serbio estuvo cerca de romper el saque del español. Tuvo una bola de break. El juego estaba siendo muy peleado y después de un punto perdido por Nole, el de Belgrado estalló. De pronto lanzó con violencia la raqueta a la grada y recibió un “warning” del juez de silla. La acción fue completamente a propósito a diferencia de lo que sucedió ante el mismo rival en el Abierto de Estados Unidos. En Nueva York, Djokovic golpeó con una pelota a un juez de línea sin querer y por eso fue descalificado.

¡NO PUDO CON LA PRESIÓN! En el partido por la medalla de bronce en #Tokyo2020 ,Djokovic no pudo contenerse, estrellando y rompiendo su raqueta. Después aventó su raqueta a las gradas pic.twitter.com/7taslaFBjT — Todo Tennis (@TodoSobreTennis) August 1, 2021

No fue la única reacción. Poco después, con 3-0 en contra en el tercer set, destrozó la raqueta contra el soporte de la red.

Djokovic fuera de si. Primero lanza una raqueta a la grada, luego empieza a pegar voces como un loco y ahora acaba de cargarse así una raqueta!! pic.twitter.com/MfxBFxndqx — Javi Jiménez (@javijimenezccf) July 31, 2021

Después de perder frente al español, llegaría la espantada. Tenía programado el partido por el bronce del dobles mixto. Pero dejó colgada a su compatriota Nina Stojanovic ante Barty y Peers.

“Estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento en absoluto de haber venido a los Juegos. Creo que no hay coincidencias en la vida y que todo pasa por algo”. El número uno también se disculpó por su lanzamiento de raquetas a la grada: “Es algo que pasa en la batalla, no está bien. Pero soy así y pido perdón por el mensaje que transmiten. Todos somos seres humanos. A veces es difícil controlarse”.

Encerrado en un hotel australiano

El año nuevo para Djokovic ha empezado como casi todos, envuelto en polémica una vez más. Novak Djokovic fue trasladado a primera hora de ayer al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo que han sido detenidos por las autoridades de inmigración, después de que fuera entrevistado durante más de ocho horas por las autoridades fronterizas por no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19.

El juez del Tribunal de Circuito Federal Anthony Kelly aplazó el caso de Djokovic hasta el lunes debido a una demora en recibir la solicitud de revisión del visado y la prohibición temporal de su deportación. El gobierno australiano ha confirmado que el tenista de 34 años no será deportado antes de la celebración de la audiencia.

La situación de Djokovic sigue en el aire mientras Serbia convierte su caso en una “cuestión de Estado” y el tenista ha sido elevado a los altares como el “Dios de los antivacunas”.