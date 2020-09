Djokovic, tras el pelotazo a la juez de línea que le costó la descalificación: “La mujer no ha ido al hospital...”

Novak Djokovic fue descalificado en el US Open por dar un pelotazo a una juez de línea, sin querer, pero no midió bien y apuntó mal. La mujer gritó y se fue al suelo y la cara de susto de Djokovic fue tremenda al ver la que había liado. Se fue a ver cómo estaba. Se levantó y abandonó la pista con una botella de agua. Después, la juez de silla y el supervisor se reunieron y tomaron la decisión de expulsar al número uno. Nole intentó defenderse y en la conversación dijo: “Ella no ha tenido que ir a un hospital”. Y casi suplicó: “¿Me vas a descalificar por esto con mi carrera, en un Grand Slam, la pista central... “. Pues la respuesta fue “sí”, y el US Open lo explicó en un comunicado: “De acuerdo con el reglamento del Grand Slam, tras su acción de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro descalificó a Djokovic del US Open”.

ÚLTIMA HORA 🚨| Novak Djokovic, descalificado del #USOpen tras un pelotazo a una juez de línea en la cabeza



Pablo Carreño, clasificado para cuartos de final#USOpen pic.twitter.com/ZQJs6EZ43u — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020