Kyrgios no se cansa: su nuevo ataque a Nadal por meter al tenis en problemas

Nick Krygios nunca deja indiferente a nadie y le gusta, además, meterse en todos los charcos. Si en el caso Djokovic fue una de las pocas voces que respondió a Nadal y a todos los que estaban contra el comportamiento del serbio, ahora ha hecho una reflexión acerca de tenis y su futuro y que también incluye una crítica a Rafa Nadal, Federer y también Djokovic.

Considera que el tenis se ha fijado tanto en los tres grandes que se ha quedado estancado, sin dar paso a otro tipo de tenistas y tiene “un problema” que no sabe cómo va a solucionar. Para Kyrgios, “Creo que realmente sólo han comercializado a tres jugadores” durante la última década”, asegura el tenista australiano refiriéndose al papel que han jugado Nadal, Ferderer y Djokovic y “ahora les ha pasado factura, por lo que han tratado de impulsar a algunos de los chicos de la Next Gen, que creo que algunos de ellos son realmente emocionantes, me gustan mucho los dos jóvenes canadienses, creo que pueden hacer cosas especiales en este deporte”, ha asegurado.

Cree que eso ha reducido el tenis, ha jugado en su contra: “Pero al tenis le ha costado mucho aceptar las diferentes personalidades, como cuando la gente se comporta de forma diferente. Hay algo en Thanasi que me pega al televisor cuando lo veo jugar en individual, tanto si pierde como si gana, es su forma de actuar”. También es verdad que el nivel de competencia de los tres grandes ha provocado que el tenis haya llegado a cotas que no había llegado antes. Su calidad y su constancia ha globalizado el deporte.

Eliminado en el torneo individual en Australia, Kyrgios avanza en el dobles junto a su amigo y compatriota Thanasi Kokkinakis. El tenista australiano es el más pasión despierta en el público australiano. Es uno de sus jugadores más talentosos, controvertido muchas veces, pero algo más calmado ahora que en meses pasados, cuando parecía que estaba desperdiciando su talento.

Él se puso de ejemplo para hablar del tenis que apenas se ve opacado por los que hacen y juegan los tres grandes. “Mira el partido [entre] Medvedev y yo. No podría haber dos personalidades más opuestas enfrentándose. Pero la calidad real del tenis seguía siendo bastante buena, creo, y fue divertido. El partido fue divertido de ver y creo que el tenis tiene que impulsar eso, mucho, de lo contrario está en problemas”.