La drástica decisión de Paula Badosa por su salud mental: “Me hace daño”

La salud mental sigue siendo el talón de Áquiles del deporte profesional. Hay otros muchos deportistas a los que la gloria y la presión de estar en la élite le han pasado factura. Depresiones, cuadros de ansiedad, pánico... Phelps, Nadal, Iniesta, Kevin Love, Soderling, Edurne Pasabán...

A las puertas de la disputa de Roland Garros y tras la decepción de haber caído en segunda ronda en los torneos de Madrid y Roma, Paula Badosa reconoce que ha vuelto a ser víctima de la ansiedad y el estrés por ganar y que ha tomado la decisión de alejarse de las redes sociales para que no le hagan más daño.

La tenista española admitió en una entrevista con RTVE que se ha borrado de las redes sociales por la presión a la que está sometida cada día. “No es fácil de llevar. Pasas de no ser tan conocida a estar muy expuesta, la gente espera que ganes cada partido. Es algo que estoy aprendiendo a gestionar. Lo primero ha sido eliminarme las redes sociales. Es algo que hace daño, desde fuera es fácil hablar y estar constantemente juzgando. Yo estoy mucho con mi entorno y trato de hablar las cosas y expresar cómo estoy en cada momento”, ha señalado Badosa en rueda de prensa, antes de admitir que no aterrizará en la capital francesa exactamente como le gustaría a nivel psicológico.

“Me he borrado las redes sociales para estar lo más tranquila posible”. Una medida que ha decidido llevar a cabo por el bien de su salud mental.

"Es difícil que estén todo el rato juzgándote"



"Me he borrado las redes sociales para estar lo más tranquila posible" @paulabadosa ha hablado con @NicodeVicente sobre la presión que ha supuesto su meteórica progresión



La entrevista completa



Y es que en los últimos tiempos ha sufrido mucha presión después de su victoria en Indian Wells y Sidney: “Siempre he creído en mí, pero no me lo esperaba de un día para otro, no es fácil de llevar. Pasas de no ser tan conocido a estar muy expuesta, la gente espera que ganes cada partido”.

Con respecto a Roland Garros, Badosa lamenta que no llega en su mejor momento: “No llego como me gustaría. Preferiría tener más tranquilidad, estar menos expuesta. De la gira de tierra, habría cambiado no jugar algún torneo, no voy a decir cuál”.

“Físicamente, estoy preparada, he trabajado muy bien. Pero, mentalmente, me gustaría llegar un poco más tranquila. Voy con ganas, eso siempre, y con nervios. Es especial e importante. El año pasado me fue bien, aunque me quedé con la espina clavada, ojalá me vaya mejor”, comenta.