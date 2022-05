El enfado de Zverev en conferencia de prensa: “¿Podrías al menos mirarme...?”

Alexander Zverev es uno de los favoritos a ganar Roland Garros: número tres del mundo, semifinalista el año pasado... Pero como a otros de los aspirantes, le costó alcanzar la tercera ronda. Tsitsipas necesitó cinco sets ante Musetti, Alcaraz tuvo que sudar la gota gorda ante Albert Ramos y Zverev también necesitó del último parcial ante el argentino Baez (2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5). Incluso tuvo que salvar una pelota de partido con 4-5 en el set definitivo: lo solventó con un gran saque.

Después, en conferencia de prensa, intentó explicar lo que había sentido. Estaba ya calmado después de la tormenta, y le dijeron si le sorprendió la actuación de su rival, número 36 del mundo. ”No me ha sorprendido. Jugó un buen partido, sobre todo al principio, yo no tenía ritmo, las condiciones eran muy diferentes a las del día anterior, y había que encontrar el camino...”, relataba. Entonces, se dirigió al periodista que le había hecho la pregunta, y dijo: “¿Puedes al menos mirarme cuando contesto? Tú me has preguntado y estás mirando el móvil”, continuó el alemán (minuto 1:00 del vídeo a continuación).

Fue una conferencia de prensa en la que se trataron muchos temas, como el de la salud mental. “Mi salud mental no depende de las redes sociales, depende de otros problemas. No me gusta hablar mucho sobre ello, pero he sufrido mucho este año, aunque no por las redes sociales. Creo que algunos jugadores hablan de eso con más frecuencia y de manera más abierta, a mí no me gusta hacer eso. Pero estuve luchando mucho este año. Creo que a veces también he estado bastante deprimido”, dijo el alemán. “Estamos constantemente en el punto de mira. Creo que los jugadores de hace 20, 30 años no entienden porque ahora cada pequeña cosa que haces, hay una cámara allí... o hay alguien que escribirá sobre eso. Creo que con las redes sociales y muchas otras plataformas, hay mucha más participación y hay mucho más odio”, insistió.

El tenista germano, a las órdenes ahora de Sergi Bruguera, el capitán español de la Copa Davis, volvió a ensalzar la figura de Carlos Alcaraz, al que ya sufrió en la final del Mutua Madrid Open y con el que se podría enfrentar en unos hipotéticos cuartos de final de Roland Garros, aunque antes tendrá que medirse a Nakashima y en unos teóricos octavos de final contra el español Bernabé Zapata o el cañonero estadounidense John Isner. De Alcaraz dijo que no hay que hablar de él en plan futuro, sino en presente porque ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo.