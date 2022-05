Roger Federer desaparecerá del ranking después de Wimbledon aunque lo dispute

Wimbledon ha decidido que no dejará jugar a tenistas rusos por la guerra en Ucrania, y la ATP ha tomado como medida que el Grand Slam sobre hierba, posiblemente el torneo más importante del mundo, no reparta puntos esta temporada. Por tanto, cuando acabe a los jugadores se les restará lo conseguido el año pasado y no sumarán nada independientemente de la ronda que alcancen.

El sistema del ranking ATP funciona así: se reparten puntos en función de la ronda a la que lleguen en los torneos y esos puntos duran 52 semanas, por lo que al curso siguiente cuando llega la misma cita se quita lo conseguido el año anterior y se suma lo logrado en el presente. La medida tomada por la ATP perjudicará mucho, por ejemplo a Djokovic, que perderá los 2.000 puntos de campeón sin poder sumar y beneficia a Nadal, que no jugó sobre el verde de Londres en 2021 al estar lesionado.

Pero lo más curioso es lo que sucederá con Roger Federer. El suizo colgó recientemente en sus redes sociales unas imágenes en las que se le veía entrenando. En una entrevista con “Caminada Magazin” aseguró que se ponía en forma no sólo para el tenis ya que se juró que su carrera no podía lastrarle para el resto de la vida y que quería poder jugar al fútbol, esquiar con sus hijos...

Federer dijo en la misma entrevista que espera volver a jugar en verano. Todo apuntaba a Wimbledon, su gran torneo, aunque lo único que ha confirmado es que estará en la Laver Cup, que no es oficial, y en Basilea, su “casa”, en octubre. El último torneo que jugó fue Wimbledon 2021, derrotado por el polaco Hurkacz en cuartos con un doloroso 6-0 en el tercer set. Ahora es el 46 del mundo con 1.030 puntos. Son 180 de Roland Garros, que le desaparecerán el 13 de junio. 250 de Halle que le desaparecerán el 26 junio, porque tampoco allí tiene previsto participar. Y 600 en Wimbledon que perderá el 11 de julio e incluso aunque llegara a jugar, con la nueva situación, no sumaría nada. Por tanto esa semana desaparecería del ranking al no tener ningún punto ATP.

Federer, de 41 años, ha sido número uno del mundo durante 310 semanas, lo que durante mucho tiempo fue récord absoluto hasta que le superó Djokovic. El helvético apenas ha podido jugar desde 2019, con dos tres operaciones en una rodilla.