Nick Kyrgios le da una vuelta al saque por abajo... Y era bola de partido

Pasó la gira de tierra batida, la superficie que Nick Kyrgios ha dicho públicamente que odia, y empieza la de hierba y el polémico australiano vuelve a la actividad. Sobre polvo de ladrillo ha jugado tres partidos: dos victorias y una derrota, todo en el torneo “menor” de Houston; y sin estar lesionado se ha saltado los Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y Madrid, y también Roland Garros. En la preparación para Wimbledon su primera parada es Stuttgart y en su estreno contra el checo Lehecka ya ha dejado su sello. El tenista “aussie” hizo el saque por abajo que se está poniendo un poco de moda, con tenistas como Davidovich y Bublik, pero dándole una vuelta y añadiendo dificultad, ya que golpea la bola por debajo de las piernas. Era punto de partido y Kyrgios se llevó el triunfo (7-6 y 6-3) porque su rival mandó fuera el resto de revés cortado.

Los principales cabezas de serie en Stuttgart son Tsitsipas, que en Roland Garros fue sorprendido por el joven danés Rune, y Matteo Berrettini, que no estuvo en París, recuperándose de una lesión en la muñeca. El italiano vuelve al circuito para la hierba. El año pasado fue finalista en Wimbledon, pero terminó derrotado por Novak Djokovic, aunque no tendrá que defender puntos porque este curso el torneo inglés no repartirá puntos, medida tomada contra ATP después de que en esta edición no vayan a participar rusos y bielorrusos por la guerra de Ucrania.

Kyrgios se siente muy cómodo en la hierba por el gran saque que tiene. En su primera participación en Wimbledon, en 2014, con 19 años, ya sorprendió a Rafa Nadal en los octavos de final. Curiosamente, esa ha sido su mejor participación, aunque se quedó en cuartos. Después ha accedido otras dos veces a la cuarta ronda. En el Open de Australia también tiene como límite los cuartos (2005), aunque este curso en Melbourne desató la locura proclamándose campeón de dobles junto a su amigo Kokkinakis.

Feliciano López es el único español que jugaba en Stuttgart. Acudía con una invitación y no fue capaz de superar la primera ronda ante el francés Bonzi (6-4 y 6-1). También hay tenis en hierba en Hertogenbosch (sin españoles en el cuadro masculino [y con Medvedev como referente], ni en el femenino) y en Nottingham, donde Cristina Bucsa fue eliminada por la china Zhang (7-6 [7/4] y 6-3). Era la única representante española.