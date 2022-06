El US Open, en peligro para Djokovic

De los miembros del “Big 3″ Novak Djokovic ha sido el que ha dicho con más rotundidad que sí está detrás del récord de Grand Slams que ahora lidera Rafa Nadal con 22. Le siguen Federer con 20 y prácticamente descartado de la pelea a sus 41 años (los cumple en agosto), aunque ha reconocido que en 2023 se va a dar una nueva oportunidad; y Djokovic, también con 20 títulos, el más joven de los tres y sano y al que Rafa apunta como el más probable en terminar en lo más alto en esta lucha histórica, aunque el español quizá diga eso para quitarse un poco de presión.

El problema para el serbio es otro, uno que ya parecía tener olvidado: el coronavirus. A principios de curso pasó por un pesadilla en Australia al no estar vacunado. Llegó a viajar, pero no pudo jugar en un torneo que ha ganado 9 veces y en el que tenía que defender título (no sólo triunfó en 2021, también en 2020 y 2019). Nadal levantó la copa tras una final memorable contra Medvedev y se puso con 21 “Grandes”. El zurdo ha alcanzado en Roland Garros los 22. Pero ahora llega Wimbledon, terreno del serbio, ganador también de las últimas tres ediciones, y el US Open, la pista dura, la superficie preferida de Nole... Pero donde quizá no pueda estar.

El torneo neoyorquino, último Grand Slam del curso, anunció que permitirá la participación de tenistas rusos y bielorrusos (algo que Wimbledon no va a hacer por la guerra en Ucrania), aunque tendrán que participar con bandera neutral. No se pronunció sobre la vacunación. Quedan dos meses y medio para que arranque la cita (29 de agosto a 11 de septiembre) y a día de hoy las autoridades estadounidenses siguen pidiendo certificación de vacunación contra el covid, y Djokovic no está vacunado, por lo que no podría entrar en el país. Ya le sucedió lo mismo en marzo con Indian Wells y Miami.

Problemas en Nueva York

El US Open se está convirtiendo en las últimas temporadas en una pesadilla para Djokovic. En 2020 fue expulsado por el famoso bolazo a una juez de línea y en 2021 desaprovechó la oportunidad de llegar al Grand Slam número 21 al caer contra Medvedev en una final en la que nunca “estuvo”.

Son días extraños para Djokovic, que también ha cedido el número uno del mundo. Es más, por primera vez desde 2003 ni él ni Nadal ni Federer ocupan uno de los dos primeros puestos de la clasificación ATP.