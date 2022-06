El gran elogio de Federer a Nadal: “Yo ya pensaba, ‘esto no puede ser’, pero...”

Ha pasado una semana desde que Rafa Nadal conquistara su decimocuarto Roland Garros y la catarata de elogios ha sido infinita. En la prensa se agotan los adjetivos; ex jugadores como Guy Forget aseguran que lo logrado por el balear es “la mayor hazaña de la historia del deporte” y que está “por encima de Ali, Pele o Jordan”; los rivales tampoco se cortan y el entrenador de Roger Federer, Ivan Ljubicic, ha dicho que la central de Roland Garros tendría que llamarse pista Rafa Nadal en lugar de Philippe Chatrier. También el propio Roger Federer se ha rendido al zurdo.

Nadal desveló que el suizo le había mandado un mensaje después su gesta en París. Ahora, Roger hizo pública su opinión en una entrevista con el medio de su país “Tages-Anzeiger”. “Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo yo ya pensaba: esto no puede ser, pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco”. Y añadió: “No vi la final, vi un poco del partido de cuartos antes de irme a dormir. Es increíble lo que Rafa ha conseguido. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y él ya lleva 22″.

Su futuro

El helvético, que en agosto cumple 40 años, también habló de su futuro, sobre el que hay muchas dudas. John McEnroe opinó que el suizo podría retirarse en Basilea a finales de octubre, añadiendo que era sólo un presentimiento. Federer sólo tiene confirmada esa cita y la Laver Cup, donde volverá a formar pareja con Rafa Nadal.

Con este punto Roger Federer y Rafael Nadal cerraron su primera victoria como compañeros de dobles. pic.twitter.com/C9jW8uY07r — Roger Federer Paraguay 🇵🇾 (@RogerFedererPy_) September 23, 2017

La gran pregunta era si Roger estará en el circuito en 2023 y respondió: “Definitivamente, sí”. “Cómo y cuándo, no lo sé todavía, pero esa es la idea. Todavía no tengo planes más allá de la Laver Cup y Basilea. Para mí es importante recuperar la forma y entrenar a tope. Una vez que consiga eso podré elegir cuántos torneos juego y dónde”, desveló el ganador de 20 Grand Slams. Durante el año ha colgado en sus redes sociales algunas imágenes preparándose, aunque también reconoció que estaba poniéndose en forma no sólo para el tenis, también para su vida, para poder esquiar o jugar al fútbol con sus hijos.

El último partido oficial que disputó Federer fue en los cuartos de final de Wimbledon 2021, donde fue derrotado por el polaco Hurkacz, además con un doloroso 6-0 en el tercer set. Ha sido intervenido tres veces en la rodilla derecha desde 2020, año en el que sólo pudo jugar 6 partidos, por 13 en 2001 y ninguno en 2022.