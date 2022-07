Nadal explica cuál es la clave por la que él, Djokovic y Federer han ganado tanto

Rafa Nadal superó al lituano Berankis en la segunda ronda de Wimbledon sin desplegar su mejor tenis. Supo sacar provecho de los momentos clave (break al resto en los dos primeros sets con 5-4) y agarrarse a la pista pese a que no se sentía cómodo, incluso cometió 39 errores no forzados, demasiados para lo que es habitual en él, cuatro más que su rival. Después admitió que había empezado muy mal y que en el cuarto set sí pudo soltarse un poco más.

Tras el encuentro, dejó una reflexión. “La clave en este mundo del tenis, la gran diferencia que creo que hemos tenido tanto Federer, como Djokovic como yo mismo; no soy en ese sentido nada arrogante, pero si hemos hecho algo mejor que el resto es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal”, opinó el vencedor de 22 Grand Slams, haciendo referencia a sus dos grandes rivales, que tienen 20 “Grandes” en su palmarés. Entre los tres acumulan prácticamente todos los récords históricos del mundo del tenis. Sólo se les escapa alguno como el de títulos totales, que tiene Jimmy Connors con 109, y Federer, que llega a los 103, ya no lo va a alcanzar; o el de Rod Laver, el único capaz de conseguir en la “era Open” ganar en el mismo año el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de EE UU, hazaña que persigue Nadal esta temporada y que Djokovic casi tocó en 2021, pero se quedó en el último partido, la final de Nueva York ante Medvedev, tras haber ganado los tres primeros “Grandes”.

Si juegas mal y ganas, puedes jugar bien el siguiente día RAFA NADAL

“Esta es la clave del éxito de los tenistas. Jugando bien, casi todo el mundo gana, porque las diferencias no son muy grandes. Cuando uno juega bien gana por inercia, la clave está en ganar cuando uno juega mal, porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta la semana que viene. Si juegas mal y ganas, puedes jugar bien el siguiente. Las victorias ayudan a jugar bien”, siguió explicando su pensamiento Nadal, que coincide en parte con lo que decía su tío y ex entrenador, Toni, en una entrevista en “Jot Down” hace unos años. “Rafael probablemente es el jugador que más partidos gana jugando mal: lo cual por una parte tiene el mérito de que sabe afrontar la adversidad, pero por otra parte tiene otra cosa que no es muy buena… que es que juega muchas veces mal”.