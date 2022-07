Horario y dónde ver el Nadal - Van de Zandschulp de octavos de final de Wimbledon

Rafa Nadal ya está en la segunda semana de Wimbledon. Después de pasar un par de rondas sin muchas sensaciones positivas, en la tercera ronda ante el italiano Lorenzo Sonego por fin se sintió cómodo sobre la hierba y logró una victoria contundente que le reafirma en sus posibilidades. En los octavos de final le espera el neerlandés Van de Zandschulp. El partido será el lunes 4 de julio alrededor de las 18:00-19:00 de la tarde. Se disputa, cómo no, en la pista central. Abren turno el estadounidense Nakashima y Nick Kyrgios, uno de los nombres propios de este Wimbledon, que superó a Tsitsipas en un duelo muy polémico. Ese partido es a las 14:30. Justo después, será el turno de Paula Badosa, que está con un subidón de confianza y desafía a Simona Halep, la campeona de 2019. Cuando acabe ese encuentro llegará el Nadal - Van de Zandschulp, por lo que habrá doble ración de tenistas españoles. Todos los partidos pueden verse en televisión en Movistar.

Sólo hay un precedente entre Nadal y Van de Zandschulp, además muy reciente. Jugaron en la tercera ronda de Roland Garros con triunfo para el balear por 6-3, 6-2 y 6-4, en un encuentro en el que Rafa funcionó de maravilla con su golpe de derecha, que ya es legendario sobre la tierra por el efecto que provoca. Justo después de ese choque también vivió el español su momento más crítico en París, ya que al acabar iba totalmente cojo por su lesión crónica en el pie, y tuvo que infiltrarse y pudo seguir en el torneo hasta conquistar el título.

Nadal terminó contento su partido de tercera ronda ante Sonego. “He hecho cosas mucho mejores que los otros días. He podido jugar más agresivo, ir más a la red. Estoy contento. He hecho un esfuerzo muy importante para estar aquí en Wimbledon. A nivel mental y nivel físico. Estoy satisfecho con ello. Este ha sido un día positivo porque he dado un pase adelante”, confesó.

Algo parecido aseguró Paula Badosa, que ya está en la misma ronda que alcanzó el año pasado, y que, de momento, supone su récord. “He jugado un partido casi perfecto”, admitió tras superar a Kvitova, doble campeona en la hierna de Londres (2011 y 2014). “Necesitaba sentirme así otra vez en la pista. Es algo que me había costado en la gira de hierba. Intentaré [contra Halep] encararlo distinto a Madrid [ganó la rumana 6-3 y 6-1], jugar de una manera distinta. Me estoy encontrando, se ha podido ver en mi forma de estar en la pista. La manera de ganar los puntos, de animarme, de pasar los momentos malos. Es la Paula que quiero transmitir”, añadió tras entrar en los octavos de final.