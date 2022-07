Tsitsipas llama a Kyrgios diablo y acosador y su respuesta es contundente

Para bien o para mal, no hay hay partido de Kyrgios en Wimbledon que no tenga su lío. Ganó a Tsitsipas, que acabó tirando una bola al público, desesperado, saludando fríamente a Kyrgios y llamándole diablo. “Alguien tiene que sentarse con él y hablar con él. Es frustrante. No puedo sentarme ahí y actuar como un robot”, dijo Tsitsipas. “Nick es alguien que no puede jugar sin montar un circo alrededor. Probablemente fuera un acosador en el cole. Tiene un lado malvado. Le di la mano porque es algo que hice siempre, felicitar a mi rival, pero no lo habría hecho”, aseguró el griego.

Kyrgios, por supuesto, le respondió, primero entre risas: “No sé qué decir. No estoy seguro de cómo le he acosado. Fue él quien golpeó a un espectador y fue el quien me quiso golpear a mí. Yo no hice nada”, dijo Kyrgios, más o menos inocente está vez. “Tal vez debería averiguar cómo ganarme un par de veces primero. Me preguntaba por qué seguía Stefanos en la pista después de golpear a un espectador. Sé que, si hubiera sido al revés, estaría descalificado”, insistió.

“Tengo curiosidad por ver cuánto le ponen de multa a él después del día de hoy. Fue él quien montó el circo. Me siento muy bien físicamente, estoy preparado para jugar cuando sea. Creo que está poniendo el foco del partido sobre mí, tiene problemas serios. Soy uno de los más queridos en el vestuario. Él no lo es”.

Y pasó al ataque: “Él es tan blando que dice que le acosé. No estamos hechos de lo mismo. Me enfrento a verdaderos competidores. Si está afectado por lo de hoy, eso es lo que le frena”, le ha descrito.