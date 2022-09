Toni Nadal analiza la final del US Open: “Ruud tiene las armas para derrotar al Alcaraz...”

Toni Nadal es una persona que dice lo que piensa, y antes de la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud quiso analizar el partido, con unas declaraciones que han levantado cierta polémica en redes sociales, donde en realidad todo es susceptible de ser polémico. El ex técnico de Rafa se pone de parte del tenista noruego, que forma parte de la Rafa Nadal Academy y al que ha visto entrenar, crecer, ha aconsejado. Fin del asunto, pero... “Es un partido difícil para nuestro jugador, Casper Ruud. Enfrente tendrá a un jugador en un gran estado, pero confío en él, creo que tiene las armas para derrotarle. Tiene la experiencia de haber jugado ya una final de Grand Slam”, señala el tío Toni. “Los dos se juegan mucho, tienen la opción de ganar su primer Grand Slam y ser además número uno. El partido no será fácil, Alcaraz es ligeramente favorito, pero creo que nuestro jugador, Casper Ruud, tiene muchas opciones y tiene que mantener vivo en todo momento la determinación y luchar hasta el último punto. Espero que las cosas vayan bien”, añade.

Toni Nadal, Director de la #RafaNadalAcademy by Movistar analiza la final masculina del @usopen.

La final a la que se refiere Toni Nadal es la última de Roland Garros, en la que Ruud no pudo plantar batalla al balear, en un duelo cien por cien Rafa Nadal Academy. El noruego podría alcanzar la cima del tenis Mundial con su primer Grand Slam, pero sin haber conquistado todavía ningún Masters 1.000 y ningún ATP 500. Aparte de los consejos de Toni y de su padre, el entrenador de Ruud es el español Pedro Clar, que explicó para este periódico, antes de ese partido de París contra su ídolo, cómo había evolucionado: “Ya había sido número uno del mundo júnior, pero siempre cuesta un poco la etapa, la barrera de entrar en el ‘’top 100′'. Llegó siendo un joven con muchas ganas de trabajar, de aprender, de absorber de todos lo posible para seguir creciendo, llegar al “top 100″ e ir marcándose más objetivos”, asegura.

En los cara a cara entre Alcaraz y Ruud hay un 2-0 para el español. Se enfrentaron en los cuartos de final en Marbella, sobre tierra batida, y Carlos se impuso por 6-4 y 6-3. Este curso se disputaron el título de Miami y el murciano salió victorioso por 7-5 y 6-4 para levantar su primer Masters 1.000. Después, también conquistaría otro en Madrid, superando en su camino a Nadal, Djokovic y Zverev.