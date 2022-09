La comparación de Alcaraz con Nadal que incendia las redes: “Rafa seguirá siendo un rollazo y un pesao”, “sin talento, pero perseverante”

La comparación entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz acaba de empezar por la reciente victoria del segundo, pero si Carlitos sigue ganando está claro que va a ir a más. Rafa Nadal siempre habla de Alcaraz en términos elogiosos: “Ya no tiene que fijarse más en mí, es una estrella. Está haciendo cosas asombrosas”, decía en un vídeo de la ATP, antes de la victoria en el US Open. “Novak Djokovic no era un tío normal, de la misma manera que Roger Federer tampoco era un chico normal ni yo tampoco”, continuaba Nadal para recalcar que Carlos Alcaraz tampoco es normal. “Su llegada al top 10 del mundo ha sido increíble y super rápida. Es el futuro y el presente del tenis”, contaba antes de saber que iba a llegar a ser el número uno.

Alcaraz siempre ha hablado en términos muy respetuosos de Nadal, al que ven un ejemplo a seguir, pero también un figura a la que derrotar, como a Federer y Djokovic. “Me emocionaría poder jugar contra Federer, además de ganar a un jugador del Big Three en un Grand Slam. Siempre he dicho que para ser el mejor, debes ganar a los mejores”, ha asegurado en una de las entrevistas que ha concedido tras ganar con brillantez el Us Open. Ahora a Alcaraz más que una promesa es un rival directo de los grandes, de Nadal entre ellos.

Ha sido el periodista Pedro Vallín, tras la victoria de Carlos Alcaraz en el Us Open, quien escrito en sus redes sociales una breve opinión comparando al joven tenista con Rafa Nadal: “Vamos a ver cómo está el agua hoy”, avisa en la primera línea. “Prefiero Alcaraz que Nadal porque propone imaginación, alegría y creatividad, frente al resistencialismo heroico del mallorquín, que es el mismo de Arancha y que, simplificando, es la épica mártir del perdedor sin talento pero perseverante”, dice en su texto.

Y así ha generado una catarata de comentarios. Entre elllos hay varios que le dan la razón, pero la gran mayoria son los que no. Muchos, también le echan en cara su reflexión. Uno de ellos ha sido el ex futbolista del Real Madrid y entrenador Miguel Ángel Portugal, que le rebate: “Eso me lo cuentas después de 15 años. Nadal es imperial y por ahora Alcaraz , me encanta su desparpajo, tan solo promete otro imperio. Para ganar lo más importante es estar convencido de cuáles son tus armas y aprovecharlas con inteligencia. Unos de una manera y otro de otra”.

Vallín le contesta: “Es que no me conmueve el palmarés. Si el deporte fuera títulos solo habría gente de un equipo de fútbol, de un piloto, de un tenista. Todos serían del que gana. Por suerte, no es así, y el palmarés no manda. Nadal puede ganar otros 10 GS y seguirá siendo un rollazo y un pesao”.

Portugal no se deja vencer: “Pero siempre habrá que admirar esa capacidad de sacrificio y superación del que exento de otras virtudes sabe ser campeón con lo que tiene. A todos nos gustaría ganar con espectáculo!!!”, acaba la conversación entre ambos.