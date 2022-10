El duro camino de Alcaraz en Astana, su primer torneo como número uno: ¿cuándo se podría medir a Djokovic?

Carlos Alcaraz vuelve a competir en Astana, en el que será su primer torneo ATP como número uno del mundo, puesto al que llegó después de conquistar el US Open, el primer Grand Slam de su carrera. De Nueva York viajó directamente a Valencia para jugar la Copa Davis, en la que disputó dos duelos: perdió contra Felix Auger-Aliassime y ganó al coreano Kwon para certificar la clasificación de España para la fase final de Marbella.

El murciano estuvo una semana sin tocar la raqueta, el pasado lunes volvió a los entrenamientos y el próximo regresa a la acción en un ATP 500 que bien podría ser un torneo de más categoría, por la calidad de sus participantes. Alcaraz debutará contra el danés Rune, joven tenista de su misma generación, ambos con 19 años. Se han visto las caras una vez, en la Next Gen ATP Finals, que es la Copa de Maestros para menores de 21 años, de 2021. Venció el español por 4-3, 4-2 y 4-0. En esta cita se aprovecha para hacer pruebas, y los sets se disputan al que llegue a cuatro juegos, no a seis, como normalmente, de ahí el extraño marcador. Rune llega lanzado, pues jugará la final de Sofia después de derrotar al defensor del título, Jannik Sinner, que no pudo terminar el choque por un esguince en el tobillo tras ir ya 5-7, 6-4 y 5-2. Puede ser su segundo título, después del de Múnich, logrado también este curso.

Si logra avanzar, Alcaraz se podría ver en segunda ronda con Wawrinka, que se mide a Mannarino. Por ranking, su oponente en cuartos de final sería Rublev y en las semifinales, Tsitsipas o Hurkacz. Por el otro lado del cuadro el jugador de mejor clasificación es Medvedev, pero no hay que olvidar a Félix Auger-Aliassime y, por supuesto, a Novak Djokovic, que antes tiene que jugar la final de Tel Aviv en el que ha supuesto su regreso a las pistas desde Wimbledon. En semifinales venció al ruso Roman Safiullin (6-1 y 7-6 [7/3]). El serbio no ha podido disputar ninguno de los torneos de la gira de pista dura por américa (Canadá, Cincinatti y US Open) por no estar vacunado.

Alcaraz tiene previsto participar también en el torneo de Basilea, donde no va a poder cumplir el sueño de enfrentarse a Federer, el Masters 1.000 de París-Bercy, el Torneo de Maestros y el colofón de la Copa Davis.