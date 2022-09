La insólita pelea en un partido de tenis: llegan a las manos y si no baja el juez de silla..: “Me dijo vete a la mierda” (vídeo)

El tenis presume de ser un deporte de caballeros, pero hay partidos en los que la tensión de la competición lleva a situaciones vergonzosas. Muchas veces lo suele pagar la raqueta, o el entrenador que está en la grada. Pero en esta ocasión en el Challenger de Orléans el tenis estuvo muy cerca de convertirse en un combate de boxeo.

Corentin Moutet et Adrian Andreev qui en viennent aux mains après la défaite du Français au Challenger d'Orléans. 😳



(🎥 @Imad__26)pic.twitter.com/agm0CnxVOF

De un lado (de la pista, no del ring, pero casi), el francés Corentin Moutet y del otro el búlgaro Adrian Andreev, que dio la sorpresa logrando el triunfo por 2-6, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/2). Andreev, de 21 años, es el 247 del mundo, el mejor ranking de su carrera; y Moutet, al que se suele ver más en los torneos ATP (los de primera división, por decirlo de alguna manera) está también más alto que nunca, en el 64. Tras el último punto, ambos acuden a la red para el saludo habitual. Se dan la mano, pero pronto empiezan los empujones y el tenista francés le lanza la mano al cuello a su rival y parece que van a por más. Entonces, el juez de silla tiene que bajar rápidamente para meterse en medio y que el incidente se quedara ahí... Pero no lo hizo

Moutet dio después su versión en una publicación en sus redes sociales:

pic.twitter.com/SD2qLzWgUF

“No quiero disculparme por lo que pasó al final del partido. Cuando un jugador dice ‘Vete a la mierda’ dos veces mientras te mira a los ojos, no dejo de hacerle entender a mi manera que estas no son cosas que se hacen. Usted aplaudió a este jugador al final del partido. Quizás para usted son cosas aceptables, porque yo no lo hice. En cualquier caso, él me amenazó y me pidió que lo esperara fuera de la cancha. Lo cual obviamente hice. Tuve problemas para encontrarlo durante diez minutos. Estaba escondido en el otro lado detrás de 6 personas de seguridad. He escuchado tus amenazas, por supuesto, así que cuando salgas de la habitación donde te escondieron, estaré muy feliz de verte cumplir tus amenazas. Te estoy esperando con impaciencia, podemos discutir con calma”, dijo el jugador galo, lo que enciende todavía más la situación entre ambos.

Era la segunda vez que se enfrentaban en una semana, ya que hace unos días se vieron las caras en el Challenger de Génova, sobre tierra batida, en la segunda ronda, y también el búlgaro se llevó la victoria por 3-6, 7-6 (8/6) y 6-4.